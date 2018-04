Freizeit Pleystein

06.04.2018

Nach einem langen Herflug aus südlichen Gefilden ist am Donnerstag auch das Storchenweibchen in der Rosenquarzstadt eingetroffen. Das Männchen ist bereits seit 9. März auf dem stillgelegten Kamin des ehemaligen Molkereigebäudes im Stadtgraben Nord zu Hause. "Ich habe mir noch mal die Fotos vom Vorjahr angeschaut und denke, dass es das gleiche Storchenpaar", sagt Storchenbetreuer Hubert Schmid. Die Störchin sei etwas kleiner als das männliche Tier und in der Färbung matter. "Das Paar hat nun genügend Zeit, um Eier zu legen und mit der Brut zu beginnen. Es ist recht früh dran. Bleibt nur zu hoffen, dass es wieder mit ein paar Jungvögeln im Nest klappt." Schmid hatte in den vergangenen Tagen bei dem schönen Wetter schon darauf gewartet, dass das Weibchen kommt. Seine Hoffnungen sind zur Freude vieler Faunafans schneller als gedacht in Erfüllung gegangen. Bild: tu