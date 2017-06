Freizeit Pleystein

02.06.2017

Ein Rüscherl ist ein gefalteter, beziehungsweise geraffter Stoff an Kleidungsstücken oder Vorhängen. Wer das im Fall der Pleysteiner "Rüscherl Muse" auch meint, ist völlig schiefgewickelt.

Star der Branche

Musikalisch fortgeschritten

Die vier Burschen spielen nämlich auf die zweite Bedeutung des Worts an: ein alkoholhaltiges Mischgetränk wie Cola mit Cognac. Musikern wird es bei Auftritten hin und wieder spendiert, wovon sie nicht abgeneigt sind."In unserer Region ist der Begriff nicht ganz so verbreitet, eher im Raum Cham", sagt der Pleysteiner Pascal Fürnrohr. Er bläst in dem Quartett Tenorhorn und Bass-Flügelhorn. Daniel Käsbauer (Flügelhorn und Trompete) stammt aus Neunburg vorm Wald und hatte die Idee bei der Suche nach einem Namen. Tubist Florian Forster aus Pleystein "war da nicht eingebunden", lacht er, konnte sich aber dann schließlich doch mit "Rüscherl Muse" anfreunden. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal", findet er.Die drei kannten sich schon länger und spielen in anderen, größeren Ensembles zusammen, was sich allerdings auf größere Konzerte beschränkt. "In der kleinen Besetzung sind wir aber ziemlich flexibel, ohne an Technik oder Säle gebunden zu sein", meint Fürnrohr."Außerdem können wir dann viel mehr improvisieren. Das ist eine Alternative zum Orchester, hier können wir aus Spaß an der Musik spielen, zur Not auch im kleinsten Wirtshaus", ergänzt Forster. Der Vierte im Bunde ist schließlich fast schon so etwas wie ein Star in der Branche: Christian Müller (Quetschn) aus Waldkirch. Aus einer spontanen Idee heraus haben sie sich im Herbst 2015 zum ersten Mal getroffen, um miteinander Musik zu machen. Sofort war klar, darauf aufzubauen. Allerdings enthält ihr Repertoire "nicht die Partymusik, die man aus dem Bierzelt kennt", betont Fürnrohr.Sie haben sich vor allem der Oberpfälzer Wirtshaus- und Tanzlmusik sowie der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben. Das erfordert eher aufmerksame Zuhörer. "Wir können das Publikum aber natürlich trotzdem mitreißen. Schwieriger ist es, junge Leute zu erreichen, obwohl schon viele auf diese Musik anspringen. Vor allem, wenn sie selber auch musizieren", erklärt der Pleysteiner.Der Hornist komponiert auch eigene Stücke oder arrangiert mit Käsbauer Orchesterwerke für das Quartett. "Das ist etwas aufwendig", gesteht er. Blasmusik ist privat ebenfalls eindeutig Fürnrohrs Favorit. Forster hört gern auch mal Klassik.Alle vier spielen seit vielen Jahren Instrumente und sind zudem in einigen anderen Formationen dabei. Gerade das ist manchmal ein Problem. "Wir würden gerne mehr in dieser Besetzung auftreten, aber der Terminkalender ist wegen anderer Engagements oft voll", bedauert Fürnrohr. Hinzu kommen Studium oder berufliche Verpflichtungen. Deswegen haben sie heuer erst ein Mal zusammen geprobt. Sie sind aber musikalisch fortgeschritten genug, um nicht so oft üben zu müssen. 2016 gab es fünf Auftritte, darunter beim Altstadtfest und Schützenjubiläum in Pleystein.2017 stehen bisher ebenfalls fünf Termine fest: 24. Juni Sommerfest im Seniorenhaus Waidhaus, 15. Juli 125-Jahr-Feier Soldatenkameradschaft Griesbach, 23. Juli Sommerserenade Weiden mit OTV-Musikantentreffen, 15. August Musikantentreffen im Schafferhof und 17. November Zoigl-Abend in Waldthurn. Wer die "Rüscherl Muse" noch buchen will, kann sich an Führnrohr wenden, Telefon 0151/22752099 oder E-Mail pascal-fuehrnrohr@t-online.de.