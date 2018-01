Freizeit Pleystein

23.01.2018

23.01.2018

Zwischen 12 000 und 15 000 Papierservietten müssen heuer wieder durch geschicktes Auseinanderschneiden, anschließendes Zusammenfalten und dem nachfolgenden Auseinanderzupfen in Papierrosen verwandelt werden. Damit wird der Prinzenwagen für den Faschingszug am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr gestaltet. Das Bild, das sich dann den Besuchern zeigt, ist wie immer geheim, auch wenn "unter der Hand" bestimmte Einzelheiten bekannt sind. Fleißige Frauenhände sind gefragt, um in der relativ kurzen Zeit das notwendige Gestaltungsmaterial zu beschaffen. Selten waren an den Nachmittagen im Hotel "Regina" beim gemeinsamen Falten und Zupfen so viele Helferinnen wie in den vergangenen Wochen anzutreffen. Viele Pleysteinerinnen haben sich die Servietten zur Bearbeitung mit nach Hause genommen. Am Montagnachmittag reihte sich auch zweite Bürgermeisterin Andrea Lang in die Runde der Bastlerinnen ein. Und der von ihr spendierte Sekt passte sich mit Orangensaft dann farblich sogar den fertig gefalteten Papierrosen an. Bild: bey