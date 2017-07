Freizeit Pleystein

Ein etwas stiefmütterliches Dasein fristet der Pleysteiner Marterlweg. Von dessen Existenz wissen viele Bürger nichts oder nur wenig.

Dabei handelt es sich hier um einen vom Oberpfälzer Waldverein markierten Rundweg mit einer Länge von 4,5 Kilometern, dessen Strecke in zwei Stunden leicht zu erwandern ist. Vom Marktplatz aus geht es an der Nepomukstatue und der Pfarrkirche vorbei Richtung Friedhof. An der Kreuzung der Galgenbergstraße mit dem Bocklweg erblickt man das Böllerten-Kreuz, das im Sommer immer mit Blumen geschmückt ist.Weiter auf dem Radweg Richtung Vohenstrauß steht auf Höhe des Pflegeheims das Willaxn-Kreuz. Geradeaus weiter ist etwa 80 Meter linker Hand im Gebüsch etwas versteckt das Klotz-Kreuz zu finden. Die Trasse führt weiter auf dem Bocklweg, dann den parallelen Feldweg entlang hin zum Frankn-Kreuz am Waldrand. Etwas aufwärts durch die Senke, dann nach rechts, erreicht der Wanderer die Abzweigung zum 30 Meter entfernten Haberkorn-Kreuz, ehe er auf dem schattigen Feldweg zur asphaltierten Galgenbergstraße gelangt.Dort kann man auf dieser gleich den Rückweg antreten, allerdings ist ein Besuch der sehenswerten und herrlich im Wald gelegenen Hasenbühlkapelle von Hermann Schneider empfehlenswert. Am Wallner-Kreuz vorbei kommt der Wanderer nach einem Anstieg zurück auf die Straße Richtung Rosenquarzstadt. Dabei sollte er unbedingt linker Hand den geschichtsträchtigen Galgenberghügel besteigen, dort das zehn Meter hohe neue Gipfelkreuz bestaunen und einen Blick auf die Landschaftsidylle genießen.Etwas unterhalb von jenem Plateau befindet sich 100 Meter abseits von der Straße das große Götz-Kreuz. Zum Schluss gibt es am Ortseingang das neu bemalte Bachofner-Kreuz zu besichtigen.Eine weitere Möglichkeit ist, schon an der Abzweigung des Hasenbühlweges zuerst nach rechts und dann gleich nach links den Weg hinab zu gehen. Hier erlaubt der Rückweg zuerst am Bauriedl-Kreuz und später am Materl-Kreuz vorbei weitere großartige Blicke auf Pleystein.