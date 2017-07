Freizeit Pleystein

19.07.2017

In einem Waldstück bei Lohma gibt es eine gut erhaltene Begräbnisstätte aus der frühen Eisenzeit. Mit dem Museumsarbeitskreis unternehmen sich 70 Teilnehmer eine geschichtliche Exkursion.

Die Aktion startete im Stadtmuseum mit einem Vortrag von Kreisheimatpfleger Peter Staniczek über Grabungen. Anschließend fuhren die Teilnehmer zu den Hügelgräbern aus der Hallstattzeit (frühe Eisenzeit, etwa 750 Jahre vor Christus). Im mit 70 Besuchern fast überfüllten Kultursaal des Stadtmuseums ging Staniczek in einem einstündigen Referat auf die Hügelgräber ein. In den 1980er Jahren hatte Heimatforscher Siegfried Poblotzki im Waldstück bei Lohma eine mit drei Grabhügeln gut erhaltene Hügelnekropole (Begräbnisstätte) entdeckt. Bis in die 1950er Jahre hatte sich die These des siedlungsfeindlichen Urwaldgebiets in unserem Raum gehalten.Durch Funde steinzeitlicher Werkzeuge wie Schaber, Bohrer, und Klingenabschläge in der näheren Umgebung, vor allem an der Pfreimd und am Zottbach hatte Poblotzki immer wieder auf eine frühe Besiedelung der Region aufmerksam gemacht. "Im September 1989 informierte mich Harald Fähnrich aus Beidl über angebliche Hügelgräber bei Lohma, die Poblotzki aufgefallen seien. Sehr skeptisch suchte ich die angegebene Stelle wenig später auf und sah mir die Hügel selbst an, konnte mir aber noch keinen Reim darauf machen, da in der mir bis dahin nur oberflächlich bekannten Literatur zwar eine Entstehung in der Hallstattzeit möglich schien, ein Vorhandensein solcher frühgeschichtlicher Siedlungszeugen im Oberpfälzer Wald aber für äußerst unwahrscheinlich gehalten wurde", sagte Staniczek.Die Grabung sollte möglichst wenig Kosten verursachen. "Deshalb plante ich das ganze Unternehmen als Unterrichtsprojekt mit meinen Schülern der neunten Klasse der Hauptschule Vohenstrauß." Am 11. Juni 1990 ging es schließlich los. Nach der Vermessung des Platzes hatten die Jugendlichen die Büsche vom Hügel entfernt. Er war etwa 1,20 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von etwa 12 Metern. Die beiden anderen Hügel links sowie rechts liegen in einer Entfernung von jeweils 20 Metern.Bei Freilegungsarbeiten stieß die Gruppe auf einen Ring von Steinen. Dann habe sich Enttäuschung breitgemacht, denn es habe weder Keramik- oder Knochenfunde gegeben. Im April 1991 wurde die Grabung fortgesetzt, dieses Mal als Projekt mit der siebten Klasse der Vohenstraußer Hauptschule. Marc Schmidt aus Vohenstrauß, Student der Frühgeschichte, entfernte Schicht für Schicht den gelben Lehm des Hügels und legte so die Steinpackung frei.Am 22. April 1991 fand er außerhalb der Steine im Lehm einen ersten Scherben. Form und Herstellung deuteten auf frühgeschichtliche Keramik hin. "Unsere Freude überwog alle Zweifel. Am nächsten Tag wurde ein weiterer Scherben sowie Leichenbrand (weiße, kalzinierte Knochen) gefunden. Die Stimmung stieg immens", erläuterte der Kreisheimatpfleger. Schicht für Schicht sei die Steinpackung freigelegt worden. Im Juni 1991 tauchten viele Scherben jedoch keine Skelettteile auf. Zwei flache Teller wurden vervollständigt. "Die über 20 gefundenen Exponate sind im Heimatmuseum in Vohenstrauß ausgestellt", schloss Staniczek seine Ausführungen.