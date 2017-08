Freizeit Pleystein

"Die Sonne geht auf" - und das am Abend. Das große Vereinsorchester Waidhaus macht es bei der Serenade auf dem Pleysteiner Marktplatz möglich.

Mit diesem Konzertmarsch eröffneten die Musiker unter Leitung von Hermann Mack am Donnerstagabend den Melodienreigen vor rund 300 Besuchern. Die Serenade war der traditionelle Auftakt zum Festwochenende mit Multi-Kulti-Abend und Bürgerfest. Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang führte unterhaltend und informativ zugleich durchs Programm.Nach dem schwungvollen Auftakt folgten "Highlights from Evita". Aus diesem grandiosen Musical hatte Orchesterchef Mack ein Medley zusammengestellt. Natürlich fehlte daraus das vielleicht bekannteste Lied "Don't cry for me Argentina" nicht. Mit Musical ging es auch weiter: Wer die Aufführung "König der Löwen" schon live gesehen hat, konnte sich bei "The Lion King" wieder in das gesehene Bühnenbild zurückversetzen. Für Gänsehaut sorgte auch die Musik von Elton John.Das große Vereinsorchester hat in seinem Programm aber auch echte Marschmusik. Der "Colonel Bogey March" ist das beste Beispiel dafür. Natürlich fehlte auch der musikalische Ausflug ins Böhmische nicht. Die Polkas "Sorgenbrecher", "In der Weinschänke" und "Wir Musikanten" vermittelten den Besuchern den Sound von Ernst Mosch. Dass es für das Orchester beim "Kaiserjägermarsch" nur einen Dirigenten gibt, weiß eigentlich die ganze Stadt. Da muss unweigerlich Altbürgermeister Johann Walbrunn den Stab übernehmen. Höhepunkt für alle Besucher, sehnlichst auch von den Urlaubern erwartet, war zum Abschluss der "Böhmische Traum".Da war dann Bürgermeister Rainer Rewitzer als Dirigent gefragt, der sich dieser Aufgabe eigentlich beim "Pleysteiner Marsch" widmen sollte. Scherzhaft meinte das Stadtoberhaupt, es sei gut gewesen, dass das große Vereinsorchester nicht so gespielt habe, wie er dirigiert habe.