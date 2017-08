Freizeit Pleystein

16.08.2017

1

0 16.08.2017

Das wunderbare Ambiente des Sommernachtsfests der Feuerwehr und der Katholischen Landjugend Burkhardsrieth zieht die Besucher regelrecht magisch an. Zudem lockt erstmals eine Tombola.

Burkhardsrieth. Die auf dem Dorfplatz aufgestellten Biertischgarnituren wurden am Montagabend nur durch die bunten Lichterketten erhellt. Die kleinen Windlichter auf den Tischen sorgten für eine regelrecht intime Beleuchtung. Bunte Luftballons tanzten leicht im Abendwind hin und her. Große gepresste Strohballen grenzten den Festplatz ab. Unter einem Tarnnetz befand sich die Bar, in der sich die Besucher sommerliche Mixgetränke bestellten. Die "3 Z's" sorgten wie im Vorjahr wieder für die passende Musik. Bei den Gästen kam die Lautstärke des Trios gut an, weil auch Unterhaltungen am Tisch so möglich waren.Die Kinder konnten beim Kinderschminken ihr Aussehen verändern lassen. Erstmals luden die Veranstalter zur Teilnahme an einer Tombola ein. Gegen Mitternacht wurden die Gewinner ermittelt. Das Mountainbike als ersten Preis gewann die Moosbacherin Marina Kleber. Über eine Autoaufbereitung freute sich Daniel Balk aus Moosbach. Wolfgang Landgraf aus Isgier darf ein E-Bike ein Wochenende lang nutzen. Martin Völkl als Sprecher der Veranstalter zeigte sich mit der Besucherresonanz sehr zufrieden.