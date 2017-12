Freizeit Pleystein

Im Herzen der Stadt rund um den Christbaum und mit Blick auf den Rosenquarzfelsen veranstalten Stadt und Vereinsgemeinschaft am Sonntag, 10. Dezember, den romantischen Markt "Advent am Kreuzberg". Von 14 bis 20 Uhr bieten Kunsthandwerker und Hobbybastler bei freiem Eintritt ein großes Sortiment an Waren an.

So gibt es bei der Prinzengarde Schokospieße und Glühwein, bei den Theaterfreunden Kartoffelsuppe, Käsespätzle, Schnäpse, gebrannte Mandeln, bei Martin und Hans Neuber Crêpes sowie Kartoffelspiralen, bei Hans Weig Bratwürste und bei der Jägergemeinschaft ebenfalls kulinarische Genüsse. Mit dabei sind mit Holzarbeiten Josef Moll, Eberhard Jentsch sowie Karl Klotz und Bruno Friedl, Sigi Landgraf sowie Maria und Elisabeth Herrmann, die auch noch Filzsachen im Repertoire haben.CSU und FU reihen sich mit Chili con Carne, Kinderpunsch sowie Glühwein in die Angebotspalette ein, Lisa Steier mit Weihnachtsdekorationen, Manuela Sollfrank mit bedruckten Kissen sowie T-Shirts, und auch die Eisenbahnfreunde sind mit von der Partie. Für Unterhaltung sorgen die "Pleystoiner Bläser" gegen 14 und gegen 16 Uhr. Der Nikolaus macht um 17 Uhr seine Aufwartung und beschenkt die Kinder.