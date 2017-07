Kultur Pleystein

26.07.2017

5

0 26.07.2017

Ein musikalisches Highlight und gleichzeitig das Abschlusskonzert des Internationalen Meisterkurses für Kontrabass kann man am Samstag, 12. August, um 18 Uhr in der Gotischen Schlosskapelle in Bor (CZ) erleben. Aufgrund der bewährten Zusammenarbeit während der Meisterkurse, veranstaltete die Internationale Junge Orchesterakademie gemeinsam mit der Stadt Bor mittlerweile auch seit drei Jahren Konzerte während des Osterfestivals. Hier genießen Klassikfreunde die Vielfalt des untypischen Soloinstrumentes Kontrabass mit hochkarätiger Begleitung. Im Vorfeld kann nach Anmeldung im Büro der Internationalen Jungen Orchester Akademie um 17 Uhr das Schloss Bor mit einer Führung besichtigt werden, Telefon (09654) 91 41 41. Vorherige Konzerttermine sind:

Mittwoch, 9. August, 19 Uhr, Kreuzbergkirche PleysteinDonnerstag, 10. August, 19.30 Uhr, Altes Rathaus WeidenFreitag, 11. August, 18 Uhr, Restaurant Eremitage BayreuthKarten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.