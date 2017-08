Kultur Pleystein

Der "Böhmische Traum" fasziniert Zuhörer immer wieder. Beim Konzert auf dem Pleysteiner Zimmerplatz sind aber auch noch ganz andere Töne zu hören.

Ein musikalisch höchst kontrastreiches Programm bot am Sonntagnachmittag "Böhmisch trifft Swing" auf dem Zimmerplatz. Die "Pleystoiner Bläser" unter Leitung von Markus Schulz hielten es bodenständig mit böhmischen Klängen, die "King-Size-Juniors" unter Leitung von Peter und Markus König waren fürs Moderne zuständig. Den vielen Besucher am Zimmerplatz gefiel diese Mischung.Für die "King-Size-Juniors" war es nach mehrjähriger Abstinenz bei "Böhmisch trifft Swing" der zweite Auftritt. Die Eröffnung übernahmen die Gastgeber mit dem passenden Titel "Bei uns daheim". Dann legten die Gäste aus der Haslhöhe bei Rothenstadt nach. "The Moment", "Birdland", "Walking in Memphis" oder gar der Rap "Liebe", gesungen von Rony Klünkel, ließen die Gäste aufhören. Viel Beifall gab es für die jungen Musiker der Musikschule der Brüder Peter und Markus König."Bewährt böhmisch" setzten die "Pleystoiner Bläser" das Programm fort, entführten die Gäste auf die "Vogelwiese", brachten mit ihren Instrumenten "Gablonzer Perlen" und sorgten für "Brennende Herzen" mit Solist Markus Schulz (Tenorhorn). Bei den "Bohemia Lovers" zeigten sich Tobias Schulz mit der Trompete und Pascal Fürnrohr mit dem Tenorhorn als Solisten. Was wäre aber ein Konzert ohne die schönste Polka der Welt? Zum Abschluss, noch rechtzeitig vor den ersten Regentropfen, folgte der "Böhmische Traum", der die Besucher immer wieder fasziniert und im wahrsten Sinn des Wortes von den Stühlen reißt. Daher gab es stürmischen Beifall für die "Pleystoiner Bläser". Die vielen Helfer sorgten Essen und Getränke, so dass die Versorgung kulinarisch und musikalisch rundum gewährleistet war.