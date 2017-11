Kultur Pleystein

27.11.2017

27.11.2017

Über 30 Besucher, darunter auch Altbürgermeister Johann Walbrunn und Stadtrat Hans Kick, besuchten das dritte Pleysteiner literarische Symposion des Kulturkreises in der Stadt- und Schulbücherei. Vorsitzender Helmut Rewitzer stellte eingangs die Vorleserinnen Andrea Lang sowie Monika Höllerer und die junge Pianistin Katharina Schulz vor.

Den gelungenen Abend eröffnete mit einem Musikstück Katharina Schulz, die auch zwischen den Vorlesepassagen mit der Darbietung von romantischen Klavierkompositionen begeisterte. Mit dem Scherzgedicht "Zu Johannes dem Täufer sprach Hermann der Säufer" von Hermann Hesse startete Rewitzer den literarischen Teil des Programms.Im Anschluss beschäftigte sich zweite Bürgermeisterin Andrea Lang mit dem laut dem Spiegelmagazin "Schelmenroman erster Güte" von Jonas Jonasson mit dem Titel "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand". Lang gelang es hervorragend, die unterschiedlichen Zeiten, in denen der Roman spielt, herauszuarbeiten und den Roman auch als eine Zeitreise durch das 20. Jahrhundert vorzustellen. Mit dieser Präsentation einer ihrer Lieblingsbücher verstand sie es ferner, auch bei mehreren Zuhörern Interesse zu wecken.In "Helmut's Raritätenecke" stellte Rewitzer den Schriftsteller Helmut Krausser vor. Er warb für die Hagen-Trinker-Triologie mit den Romanen "Schwein und Elefanten", "Könige über dem Ozean" sowie "Fette Welt". In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte er den Roman "Melodien", ein anspruchsvolles Werk, das den Lesern einiges abverlangt, aber auch tiefe Einblicke gewährt.Monika Höllerer las noch aus dem Roman "Emmas Glück" von Claudia Schreiber. Dabei geht es um das bäuerlichen Leben in Nordhessen. Die Rezitatorin baute Bezüge aus ihrer Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof in der Einöde Radwaschen ein. Den musikalischen Schlusspunkt setzte wiederum Katharina Schulz. Nach dem offiziellen Ende war der allgemeine Tenor, dass sich dieser Abend gelohnt habe.