Kultur Pleystein

19.09.2017

19.09.2017

Mit einem besonderen Bild, das nach einer weiten Reise in Pleystein gelandet ist, kann der Museumsarbeitskreis nun seine Ausstellung über Siegfried Poblotzki aufwerten. Zur Übergabe kommt auch die Tochter des Ehrenbürgers.

Als Soldat in Frankreich

Bewegender Moment

Der Museumsarbeitskreis erhielt vor einigen Monaten von Christian Jacq aus der Bretagne ein Schreiben in französischer Sprache, das an die Stadt Pleystein adressiert war. Der Brief hatte folgenden Inhalt: Jacq besitzt ein Ölgemälde auf Holz mit den Maßen 22,5 mal 30 Zentimeter, das ihn an seine Eltern erinnert und das mit "S. Poblotzki" signiert ist. Es stellt die Stadt Close des Concarneau in der Bretagne dar. Er recherchierte im Internet über den Autor und kam auf die Homepage des Museumsarbeitskreises und damit auch auf den Kunstmaler Siegfried Poblotzki (1917 bis 1997).Er bat um Bestätigung, dass es sich bei diesem Gemälde um ein Werk von Poblotzki handelt und legte Fotos bei. Auch wollte er wissen, was der Anlass von Poblotzki war, eine französische Landschaft in der Periode der 1950er Jahre zu malen, oder ob das Werk in Beziehung zum Zweiten Weltkrieg stehen könnte. Seine Eltern wurden beide 1919 in der Bretagne geboren, er selber 1954. Das Bild mit einer Hafenansicht im Mittelpunkt ist ein Andenken an seine Mutter und seinen Vater.Dieses Schreiben wurde am 2. Juli von Pleysteiner Seite aus beantwortet. Jacq bestätigte, dass die Signatur seines Gemäldes eindeutig Poblotzki, der erst vor kurzem posthum von der Stadt Pleystein zum Ehrenbürger ernannt worden ist, zuzuordnen sei. Drei Anhänge aus der Sonderausstellung über den Heimatforscher, Chronisten, Kunstmaler und Drogisten wurden beigefügt. Angebracht wurde außerdem der Hinweis, dass das Bild von Brest, das im Museum ausgestellt ist, auf das Jahr 1940 datiert ist, und dass man davon ausgeht, dass auch das Gemälde von Jacq in der Kriegszeit entstanden ist.Außerdem wurde er informiert, dass bereits Kontakt mit der in Weiden lebenden Tochter von Poblotzki hergestellt wurde. Sie werde sich in Kürze bei ihm melden. Maria Poblotzki setzte sich mit Jacq schriftlich in Verbindung und teilte ihm Näheres über ihren Vater mit, vor allem auch über dessen Jahre als Soldat in Frankreich.Auf welche Weise allerdings das von ihm geschaffene Bild in den Besitz der Eheleute Jacq gekommen ist, konnte nicht mehr geklärt werden. Jacq dankte in seinem Antwortschreiben für die Informationen und erklärte sich bereit, das Gemälde von Concarneau gerne für die Sonderausstellung über Siegfried Poblotzki in Pleystein im Stadtmuseum als Leihgabe auf Zeit zur Verfügung zu stellen. Er ließ seinen Worten umgehend Taten folgen und schickte Maria Poblotzki das Ölbild.Sie und ihr Lebensgefährte Georg Bauer betonten in ihrem Dankbrief an Jacq, dass es ein bewegender Moment gewesen sei, das Gemälde aus Frankreich zum ersten Mal in Händen zu halten. Vor kurzem brachten sie es von der Max-Reger-Stadt nach Pleystein. Beim Treffen im Stadtmuseum überreichten sie das Bild an die Mitglieder des Museumsarbeitskreises, die es als weitere Attraktion der Poblotzki-Jahresausstellung im Kultursaal beifügten.Hier kann das Werk noch bis zum 19. November neben allen anderen Exponaten besichtigt werden. Danach kommt es zurück nach Frankreich zu seinem Eigentümer.