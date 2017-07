Kultur Pleystein

14.07.2017

Der musikalische Sommer der Pleysteiner Partnergemeinde Bor (Haid) lockt immer mehr Besucher an. Diesmal steht eine deutsche Gruppe im Mittelpunkt.

Pleystein/Bor. Der Kirchenchor Pleystein mit Leiter Alexander Völkl lieferte in der Kirche St. Peter und Paulus in Bernartice nahe der Partnerstadt Bor eine beeindruckende Vorstellung. Unter den zahlreichen Zuhörern waren auch die Bürgermeister Petr Myslivec aus Bor und Karel Fispera aus Mestys Straz.Das Konzert war dem Borer Pfarrer Vladimir Born gewidmet, der an der Gründung des Borer Sommers maßgeblich beteiligt war. Zum fünften Mal war der Kirchenchor Pleystein in das Gotteshaus mit der hervorragenden Akustik gekommen. Und immer mehr Bürger aus der Umgebung von Bernartice finden sich unter den Zuhörern. Sie warteten mit ihrem Beifall auch nicht bis zum Schluss, sondern applaudierten nach jedem Lied.Instrumental mit "It is like Chopin" stimmte das Ensemble die Besucher auf das rund einstündige Konzert ein. "Herr, gib uns Frieden", "Agnus Dei", "Sanctus", das Wallfahrerlied "Leise sinkt der Abend" verbanden die Sänger mit dem instrumental von Völkl zu hörenden "Drei Nüsse für Aschenbrödel", dem "Heast as net" von Hubert von Goisern, "Jerusalem" mit Holger Scheufler als Solisten und zum krönenden Finale mit dem "Muss i denn zum Städtele hinaus". Mit dem Andachtsjodler als Zugabe endete das Konzert.