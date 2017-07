Kultur Pleystein

13.07.2017

1

0 13.07.2017

Die Stadt lädt am Sonntag, 13. August, um 16 Uhr zur Sommerserenade in die Turnhalle der Zottbachtalschule ein. Neben Brigitte Traeger und Alex Pezzei sind auch die "Stimmen der Berge" dabei. Traeger und ihr Mitarbeiter Peter Harant haben die Sänger, alles ehemalige Mitglieder der "Regensburger Domspatzen", für den Auftritt bei der Sommerserenade empfohlen. Seit Sommer 2014 gibt es die "Stimmen der Berge", die sich selber als "die neue Boygroup" bezeichnen. Ihr Programm umfasst Schlager, Musicals, Evergreens und Gospels. Zuletzt gaben sie im Mai ein Gastspiel in der Max-Reger-Halle in Weiden (im Bild) mit Schlagersänger Patrick Lindner. Wer die Gruppe noch vor ihrem Auftritt bei der Sommerserenade sehen möchte, muss dazu am 30. Juli im Ersten die Sendung "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross einschalten. Für die Sommerserenade gibt es Eintrittskarten im Tourismusbüro, Telefon 09654/922233, und im Café Enslein, Telefon 09654/205, für 23 Euro. An der Tageskasse kostet der Eintritt 25 Euro. Die Serenade beginnt um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Ab 14 Uhr bewirten die Frauen-Union, die örtliche Gastronomie und der Verein "Hoffnung für Menschen" die Gäste. Bild: Kunz