06.06.2017

Pleystein/Weiden. Die Pleystein Piranhas haben am Samstag das Spitzenspiel der Regionalliga Süd-Ost gegen den Tabellendritten TV Augsburg 2 mit 7:1 (1:0, 1:1, 5:0) gewonnen. Es war ein erkämpfter, aber dennoch total verdienter Sieg. Verzichten musste das Inline-Team auf die Topscorer Marcel Waldowsky und Lukas Zellner. Die Piranhas agierten trotz 12 Feldspielern mit nur zwei Reihen und versuchten, defensiv gut zu stehen.

Es entwickelte sich von Anfang an ein gutklassiges Spiel mit viel Tempo. Angriff um Angriff rollte auf das von Hopfenzitz überragend gehütete TVA-Tor. Beste Schusschancen wurden vom Augsburger Torsteher mit Können und dem nötigen Quäntchen Glück entschärft und so dauerte es bis zur 15. Minute, ehe Dürr auf Zuspiel von Stolz das erste Mal am Augsburger Goalie vorbeikam. Das 1:0 gab zwar Sicherheit, aber der TVA blieb gefährlich.Im zweiten Durchgang änderte sich die ersten 10 Minuten nicht viel an den Kräfteverhältnissen. Pleystein spielte und traf nicht, Augsburg konterte. Als Stolz in der 23. Minute eine unnötige Strafe zog, spielte der TVA ein starkes Powerplay und kam zum überraschenden Ausgleich. Es sollte der einzige Gegentreffer für den stark haltenden Patrick Merz bleiben. Als infolgedessen einige wütende Angriffe erfolglos blieben, verloren die Piranhas im Laufe des Drittels etwas die Konzentration und es wurde ein ausgeglichenes Spiel mit offenem Visier. Den Piranhas glückte dann vor Drittelende doch noch das 2:1.Im letzten Durchgang verließ den Gästen die Kraft und innerhalb von sechs Minuten erzielten die Piranhas vier schnelle Treffer. Zweimal Kevin Kroschinski sowie Schopper und Nico Kroschinski trafen in dieser Phase. Den Schlusspunkt zum 7:1 Endstand setzte Sebastian Martin auf Zuspiel von Benjamin Koppmann.Nach diesem Erfolg bleiben die Pleysteiner auf Schlagdistanz auf den Tabellenführer Atting. Wenn man davon ausgeht, dass beide Teams die restlichen Partien gewinnen, läuft alles auf einen Showdown um den Titel am 15. Juli hinaus, wenn der ehemalige Erstligist in Weiden antritt.Es spielten: Tor: Patrick Merz (Lena Völkl); Feld: Daniel Bienek (0/0), Sebastian Walbrunn (0/0), Sandro Kick (0/1), Dominik Schopper (1/0), Kirill Groz (0/0); Nico Kroschinski (2/2), Kevin Kroschinski (2/1), Lukas Stolz (0/2), Philipp Dürr (1/0), Dominik Held (0/0), Sebastian Martin (1/0), Benjamin Koppmann (0/1)