Sport Pleystein

07.03.2018

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind kaum vorüber, da jagen die Oberpfälzer Wintersportler wieder um die Slalomstangen. Im Skizentrum Fahrenberg überzeugt besonders eine Lokalmatadorin.

Ein Erfolg war der Gedächtnislauf des Skiclubs TSV Pleystein bei herrlichem Winterwetter und ausgezeichneten Pistenverhältnissen im Skizentrum Fahrenberg. Der Lauf wurde auch für den Oberpfalzcup gewertet. Bei dem variablen Wettbewerb mit einer Slalomstrecke über 350 Meter und 103 gewerteten Teilnehmern waren 28 Tore zu bewältigen. Tagesschnellste war Sara Eger vom TV Vohenstrauß in 33,74 Sekunden, Tagessieger Maximilian Hertel von der SG Selb in 30,65 Sekunden. Die Ergebnisse:U6w: 1. Romy Erben, TSV Pleystein, 1:01,00 Minuten; 2. Charlotte Bäumler, TSV Pleystein, 1:01,56; 3. Magdalena Schreiner, SC Großberg, 1:02,71; U6m: 1. Noah Brosche, SC Münchberg, 46,02 Sekunden; 2. Nicklas Roder, SC Großberg, 56,18; 3. Leo Maurer, TSV Pleystein, 1:06,73; U8w: 1. Marie Theres Schreiner, SC Großberg, 50,10; 2. Vanessa Kick, TSV Pleystein, 52,21; 3. Leonie Essler, TSV Pleystein, 52,33; U8m: 1. Ben Kolb, SC Münchberg, 43,10; 2. Luis Müller, SC Neutraubling, 44,56; 3. Johannes Männl, SC Münchberg, 45,78. U10w: 1. Lara Marie Wittmann, TV Vohenstrauß. 38,54; 2. Laura Helwig. SC Münchberg, 39,54: 3. Saskia Deml, SC Münchberg, 42,21; U10m: 1. Franko Rogg, TV Vohenstrauß, 40,13; 2. Paul Kreutzmeier, TV Vohenstrauß, 42,39; 3. Lorenz Baierl, TV Vohenstrauß, 45,59; U12w: 1. Annika Schön, TSV Pleystein, 37,41; 2. Sophia Ach, TSV Pleystein, 38,31; 3. Jule Kreutzmeier, TV Vohenstrauß, 38,84; U12m: 1. Vincent Grastat, TV Vohenstrauß, 37,63; 2. Timo Kurzka, TV Vohenstrauß, 38,03; 3. Max Schödl, TSV Pleystein, 38,95.U14w: 1. Katharina Baierl, TV Vohenstrauß, 37,58; 2. Fiona Buchalla, SC Großberg, 38,39; 3. Elisa Spangler, SC Großberg, 40,05; U14m: 1. Max Grundler, TV Floß, 34,46; 2. Florian Eger, TV Vohenstrauß, 35,62; 3. Fabio Wolf, SC Großberg, 36,42; U16m: 1. Philipp Stangl, TV Vohenstrauß, 32,59; 2. Luca Enslein, TSV Pleystein, 33,74; 3. Fabio Blaschke, TV Floß, 41,87; U18w: 1. Sara Eger, TV Vohenstrauß, 33,74; 2. Chiara Kraus, TV Vohenstrauß, 34,45; U18m: 1. Jonas Möhwald, TV Waldsassen, 31,00; 2. Peter Siegl, SG Selb, 31,49; 3. Leon Möchel, TS Arzberg, 32,43; U21w: 1. Katrin Kleber, TSV Pleystein, 34,13; 2. Laura Enslein, TSV Pleystein, 35,91; 3. Melissa Moreth, SC Münchberg, 36,80; U21m: 1. Stefan Siegl, SG Selb, 30,89; 2. Lukas Dobner, TSV Pleystein, 31,04; 3. Moritz Lemser, TV Vohenstrauß, 33,84; D41: 1. Susi Aures-Kreutzmeier, TV Vohenstrauß, 34,35; H41: 1. Markus Baierl; TV Vohenstrauß, 32,81; 2. Alexander Schön, TSV Pleystein, 33,61; 3. Peter Krämer, TSV Pleystein, 34,67; D22: 1. Irene Witt, TV Vohenstrauß, 38,77; H22: 1. Maximilian Hertel, SG Selb, 30,65; 2. Mario Bauer, TS Arzberg, 31,45; 3. Markus Prem, TSV Pleystein, 33,26.