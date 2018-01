Vermischtes Pleystein

04.01.2018

5

0 04.01.2018

Das Osterfestival Nördliche Oberpfalz genießt einen ausgezeichneten Ruf. Das Symphonieorchester spielt heuer eine der monumentalsten Symphonien der Romantik.

Das 24. Osterfestival Nördliche Oberpfalz wird erneut in der Stadtpfarrkirche St. Sigismund eröffnet. Am Samstag, 24. März, um 20 Uhr präsentieren das Blechbläserensemble "Brass Boys" und die Pleysteiner Bläser im neugotischen Gotteshaus gemeinsam ein Programm unter dem Titel "Brass together".Die Besucher erwartet eine vielfältige Stückeauswahl - eine Mischung aus melodischen Klängen bekannter Musicals und gefühlvollen Balladen. Das Publikum wird von dem facettenreichen Können der Musiker überrascht sein.Unter dem Motto "Salonkonzerte 'live gepresst' - Musik ohne Grenzen aus einem breitgefächerten Repertoire" stehen die "Brass Boys" zweimal auf der Bühne: am Dienstag, 27. März, um 20 Uhr im Haus Regina und am Mittwoch, 28. März, um 20 Uhr im Fürstensaal des Schlosses in Bor. Zu hören sind Klassiker und moderne Hits. Die sechs jungen Musiker entführen ihre Gäste eineinhalb Stunden lang in die faszinierende Welt der Salonmusik.Bei der öffentlichen Generalprobe des Symphonieorchesters der Internationalen Jungen Orchesterakademie (IJOA) am Karfreitag, 30. März, um 17 Uhr können die Besucher in der Max-Reger-Halle in Weiden live erleben, wie das Ensemble seinen allerletzten Schliff erhält. Als Höhepunkt des 24. Osterfestivals Nördliche Oberpfalz präsentieren die jungen Musiker unter Matthias Foremny, Professor für Dirigieren und Chorleitung an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater sowie erster ständiger Gastdirigent an der Oper Leipzig, Anton Bruckners 5. Symphonie.Sie gilt als eine der monumentalsten Symphonien der Romantik. Traditionell in der Max-Reger-Halle in Weiden zeigen die internationalen jungen Musiker am Ostermontag, 2. April, um 17 Uhr, was sie unter den renommierten Dozenten in der Probenphase in Pleystein gelernt haben. Karten für die Konzerte gibt es beim "Neuen Tag" in Weiden, im Internet auf www.nt-ticket.de sowie in allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.___Weitere Informationen: