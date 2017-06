Vermischtes Pleystein

11.06.2017

Am 29. Mai war Josef Gillitzer überraschend verstorben. Viele Bürger verabschieden sich am Samstag im Requiem in der Stadtpfarrkirche und bei der Urnenbeisetzung von ihm. In den Ansprachen wird deutlich, was der ehemalige Rektor für Pleystein geleistet hat.

Tragischer Einschnitt

Salonabend für Gillitzer

Stadtpfarrer Pater Hans Ring verband das Eingangslied "Wir sind nur Gast auf Erden" mit der Verabschiedung Josef Gillitzers. Dieses Lied verdeutliche den Tod eines Menschen, der für andere über viele Jahre ein treuer Wegbegleiter gewesen sei und große Wertschätzung erfahren habe.Gillitzer sei mit seinem Tod im christlichen Sinne von Gott heimgeholt worden. In seiner Ansprache erinnerte der Geistliche an die Feier des Gottesdienstes für die verstorbene Gastronomin Regina Hartwig am 29. Mai. Die Trauergemeinde sei sehr erstaunt gewesen, dass Gillitzer, der mit der Verstorbenen eng im Interesse des Tourismus zusammengearbeitet hatte, nicht anwesend war.Am nächsten Tag verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Nachricht, dass Gillitzer zu diesem Zeitpunkt bereits in seinem Haus in der Leuchtenberger Straße verstorben war. Ausführlich skizzierte der Pater das Lebens Gillitzers nach, der nahezu sein gesamtes berufliches Leben an der Zottbachtalschule verbrachte und deren Leiter er von 1986 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2003 war.Der Tod seiner Ehefrau Gerda im Januar 2017 habe über ein halbes Jahrhundert gemeinsamen Lebens beendet, für Josef Gillitzer sei dies ein tragischer Einschnitt gewesen. Mit dem Bau des Eigenheimes habe sich das Ehepaar, auch für seine beiden Kinder Wolfgang und Bettina, ein Zuhause geschaffen. Gerade dieses "Zuhause sein" habe Gillitzer Zeit seines Lebens in den Mittelpunkt gestellt. Er wollte dies auch als Vorsitzender des Touristikvereins den Urlaubern spürbar werden lassen.Bürgermeister Rainer Rewitzer würdigte das Leben des Trägers der Bürgermedaille, als "eng mit der Stadt Pleystein verbunden - im Netzwerk aber weit über die Stadtgrenzen hinaus". Gillitzer sei immer bestrebt gewesen, die Liebe zu seiner Heimat "grenzenlos" weiterzutragen. Für dieses grenzüberschreitende Engagement habe er den Brückenbauerpreis erhalten, erinnerte der Rathauschef.Sein Einsatz für den Fremdenverkehr habe mit der Aussage "bei Freunden zu Gast" seine Bestätigung erhalten. "Lieber Josef, du warst ein Freund von Pleystein und Gast auf Erden - ein herzliches Vergelt's Gott für deinen unermüdlichen Einsatz für deine Heimatstadt."Karl Wratschko, Bürgermeister der Partnergemeinde Gamlitz in der Südsteiermark, dankte dem Verstorbenen für die Verbundenheit, seinen Einsatz und seine Bemühungen um die Partnerschaft. Schulamtsdirektorin Beatrix Hilburger zeichnete den beruflichen Werdegang von des ehemaligen Rektors nach. Er habe die Geschicke der ehemaligen Volksschule Pleystein über Jahre hinweg entscheidend bestimmt. Gillitzer habe großen Anteil an der Weiterentwicklung der Zottbachtalschule gehabt und sich als Motor und Innovator für viele Projekte engagiert. Dazu gehörten der Bau der Turnhalle, aber auch die intensive Kontaktpflege mit tschechischen Schulen sowie die Einführung eines freiwilligen Betriebspraktikums für Schüler. "Er war mit Leib und Seele Pädagoge."Dr. Ehrenfried Lachmann sprach namens der Internationalen Jungen Orchesterakademie dem Verstorbenen den Dank für die Unterstützung aus. Gillitzer habe sich mit den Zielen der Akademie, Musik und Völkerverständigung miteinander zu verbinden, bestens identifiziert. Als Rektor habe er der Orchesterakademie in der Zottbachtalschule ein Zuhause gegeben. Der Verstorbene habe auch Kontakte nach Tschechien geknüpft, um dort Konzerte zu ermöglichen. Der Salonabend im Jahr 2018 werde Gillitzer gewidmet.Altbürgermeister Johann Walbrunn, zweiter Vorsitzender des Touristikvereins, ging in seiner von sanften Orgelklängen untermalten Ansprache auf die Tätigkeit Gillitzers als Vorsitzender ein. Der Verstorbene habe sein großes Allgemeinwissen eingebracht. Darüber hinaus habe er sich unentwegt um die Gästebetreuung gekümmert, Reiseleitungen übernommen und Heimat- und Unterhaltungsabende mitgestaltet.Es sei ihm auch gelungen, die erste Schallplatte mit Pleysteiner Interpreten herauszubringen. Gillitzers Motivation und seine Ausdauer sollen ein Vermächtnis für künftige Aufgaben im Tourismus sein. Weitere Nachrufe sprachen der Vorsitzende der Feuerwehr Pleystein, Max Zehent, und der Vorsitzende des Fotoclubs, Alois Hubmann.Die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof umrahmte der Männergesangverein unter Leitung von Alexander Völkl. Der Vorsitzende des Männergesangvereins, Karl Herrmann, würdigte Gillitzers langjährige Treue. Die Stadtkapelle unter Leitung von Markus Schulz verabschiedete Gillitzer mit dem "Pleysteiner Marsch". Der Kirchenchor unter Leitung von Alexander Völkl gestaltete das Requiem in der Kirche .