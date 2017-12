Vermischtes Pleystein

15.12.2017

Seit den unscharfen Aufnahmen ist die ländliche Beschaulichkeit dahin. Für scharfe Diskussionen nicht nur im östlichen Landkreis Neustadt/WN sorgen die von einer Wildkamera geschossenen Bilder: Der erfahrene Jagdpächter vermutet mit "99-prozentiger Sicherheit" einen Wolf.

"In sich stimmig"

Keine Rehe mehr gesehen

"Den Ball flach halten"

Wolf in der Oberpfalz angekommen Das Landesamt für Umwelt listet unter der Rubrik "Wildtier-Management" alle gesicherten, auch genetischen Nachweise auf den Wolf in Bayern auf (Kategorie C 1).



Außerhalb des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr (2 Tiere "standorttreu") und des Nationalparks Bayerischer Wald registrierte die Behörde einen Wolf am 4. April und 9. April 2017 im Landkreis Amberg-Sulzbach; dasselbe (identische) Tier wurde am 14. April im Kreis Nürnberger Land und dann am 4. Mai im Kreis Bayreuth gesichtet. Die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr beheimateten Wölfe gingen am 21. Juli und 6. August auf Entdeckungstour in den Landkreis Neumarkt. Auch der "Totfund" eines aus den Südwestalpen eingewanderten Wolfs am 26. Mai 2016 (Verkehrsunfall auf der A 93) bei Nabburg ist gelistet. Zu weiteren Sichtungen kam es am 28. September 2015 im Kreis Cham und bereits im Dezember 2011 im Fichtelgebirge. (cf)

Eine spektakuläre Bescherung: Bereits am Nikolaustag erfasst eine Wildkamera um 2.47 Uhr östlich des Städtchens Pleystein im einsamen Waldgebiet "Fuchsenberg" auf annähernd 600 Metern Meereshöhe ein wolfsähnliches Tier - zwischen der Bartlmühle und dem Dorf Spielhof. Diese weitgehend naturbelassene, dünn besiedelte Gegend liegt nur wenige Kilometer von den ausgedehnten Wäldern des Grenzkamms hinüber zu Westböhmen entfernt."So ein ,verhaut' aussehender Hund in dieser Größe wäre mir in der Umgebung aufgefallen", erzählt der Jagdpächter, der seit 13 Jahren sein Revier bestens kennt, hegt und pflegt. Der Jagdmann, im regionalen Wolfsforum engagiert, schließt "von der Statur" her auf einen Wolfsrüden. Er maß genau die Fährte des "hochbeinigen" Tiers im Schnee mit einer Dimension von 14 mal 11 Zentimetern. Die im Web kursierenden Bilder lösten lokal und überregional eine derartige Resonanz aus, dass sich der Jagdpächter angesichts des "Trubels" nicht mehr öffentlich äußern mag und sogar Wert auf Anonymität legt.Oberpfalz-Medien mailten das zur Verfügung gestellte Fotomaterial mit zehn Einzelaufnahmen umgehend an das Landesamt für Umwelt. Die Behörde betreibt seit längerem ein akribisches Wolfs-Monitoring in Bayern und geht dafür allen Hinweisen auf den Grund. Ein Experte dieser Behörde spricht von einem "in sich stimmigen Hinweis", ein (wissenschaftlicher) "Nachweis" fehle allerdings noch.Im standardisierten Monitoring nach den sogenannten Scalp-Kriterien (die Abkürzung steht für "Status and Conservation of the Alpine Lynx Population") klassifiziert das Landesamt für Umwelt die Bilder aus dem Pleysteiner Revier offiziell als nicht bestätigten Hinweis ("soft facts - unconfirmed") in der dreistufigen C-Kategorie. "Erst ein genetischer Nachweis wie etwa über eine Speichelprobe bringt endgültige Sicherheit", sagt Stefan Bösl, Leiter des Forstbetriebs Flossenbürg der Bayerischen Staatsforsten. Das Vorkommen des Wolfs in der Nordoberpfalz (von den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels abgesehen) hält Bösl "nur für eine Frage der Zeit". Der Chef des Forstbetriebs befürchtet jedoch "größte Probleme", gerade für die Weidevieh-Haltung."Die beim Wolf gespaltene Gesellschaft muss sich entscheiden, was sie will: Die total gegensätzlichen Interessen sind jedenfalls in unserer kleinst-räumigen Landschaft nicht unter einen Hut zu bringen", verweist Stefan Bösl auch auf die aktuellen und enormen Schwierigkeiten mit Fischotter und Biber.Die Meinung in der regionalen Jägerschaft, ob die Bilder der Wildkamera auf einen (durchziehenden) Wolf oder eher auf einen stattlichen Hund deuten, ist zwar geteilt: Die große Mehrheit der von Oberpfalz-Medien befragten Waidmänner geht von einem das Revier passierenden Wolf auf Wanderschaft aus. So erzählt ein Jagdpächter, dass sich in seinem unweit gelegenen Revier "über Tage" keine Rehe mehr im besagten Zeitraum sehen ließen.Einen anderen Jäger erinnert der "Habitus" der Tiergestalt an einen Wolf. Für den Jagdinhaber im Nachbarrevier spricht auch die Uhrzeit von 2.47 Uhr für den Wolf: "Da treibt sich kein Hund mehr im Wald herum." Nichtsdestoweniger sollte in der öffentlichen Diskussion "der Ball flach gehalten werden ..."