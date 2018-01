Vermischtes Pleystein

Der Pleysteiner Faschingszug bewegt sich erst in zwei Wochen. Doch bereits am Freitag rief er das Bayerische Fernsehen auf den Plan. Filmautor Jürgen Neumann mit Waldsassener Wurzeln hatte bei seinen Dreharbeiten zum Beitrag "Postkarten aus Pleystein" für die Sendung "Wir in Bayern" erfahren, dass der Prinzenwagen, gestaltet aus Tausenden von Papierrosen, im Mittelpunkt des Zugs steht. Also kam er am Freitagvormittag mit einem Filmteam zurück nach Pleystein ins Hotel "Regina", um der Frauenrunde beim Binden der Blumen über die Schultern zu schauen.

Rund eineinhalb Stunden beobachtete das Team die fleißigen Frauen. Am Nachmittag durften die Filmemacher auch die streng gehütete Werkstatt und den Bau des Prinzenwagens filmen. Andreas Reber, Vorsitzender der Katholischen Jugend, erzählte zudem über die Entstehung des Pleysteiner Faschingszugs, der heuer wieder am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr beginnt.Der Beitrag über das Faschingsgeschehen in Pleystein ist am Rosenmontag, 12. Februar, ab 16.15 Uhr über 6 Minuten in der Sendung "Wir in Bayern" zu sehen.