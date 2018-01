Vermischtes Pleystein

Der Brieftaubenzuchtverein "Heim zum Kreuzberg" blickte am Samstag in seiner Meisterschaftsfeier im Gasthof "Weißes Lamm" auf eine erfolgreiche Flugsaison zurück. Höhepunkt war die Ehrung der Sieger in den einzelnen Wettbewerbsklassen. Die Champions, allen voran Horst Willax, erhielten ansehnliche Trophäen von Vorsitzendem Hans-Jürgen Mühling.

Erster Altflugmeister 2017 mit 4 Tauben auf allen Flügen wurde Horst Willax mit 44 Preisen und 15 637 Preiskilometern vor Hans-Jürgen Mühling. Das bestgereiste Weibchen hatte ebenfalls Willax mit 12 Preisen und 4213 Preiskilometern, ferner den bestgereisten Vogel mit 3387 Preiskilometern und 9 Preisen. Zudem wurde er Jährigen-Meister mit 5466 Preiskilometern und 16 Preisen. Die bestgereiste Jungtaube kam aus dem Schlag von Hans-Jürgen Mühling mit 834 Preiskilometern und 5 Preisen.Jungflugmeister 2017 mit 4 Tauben wurde Willax mit 3275 Preiskilometern und 20 Preisen vor Mühling (3028//17) sowie Andreas Meier. Insgesamt hatten die Züchter dieses Vereins in der Flugsaison im vergangenen Jahr 1994 Tauben gesetzt und sich unterm Strich 607 Preise gesichert (gleich 30,4 Prozent). Die 1064 Tauben, die im Altflug zum Einsatz kamen, holten 396 Preise, was einer Erfolgsquote von 37,2 Prozent entspricht. Respektabel war das Abschneiden im Jungflug mit 930 ins Rennen geschickten Tauben und 211 Preisen (22,7 Prozent).Es standen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder an. Mühling erinnerte an die Gründung von "Heim zum Kreuzberg" am 30. September 1967 als zweiter Verein neben "Heimatliebe", der bereits 1947 ins Leben gerufen worden war. Diese Aktion war damals notwendig geworden, um Pleystein den Status als Einsatzstelle für den Brieftaubensport langfristig zu sichern.Vor über 50 Jahren traten Horst Willax, Josef Hagn, Wilhelm Meierl und Johann Walbrunn dem Verein "Heim zum Kreuzberg" bei und halten ihm bis heute die Treue. Diese 4 Mitbegründer bekamen wie auch Helmut Rewitzer, der 1971 Mitglied wurde und der zu den Stammbesuchern der Siegesfeiern gehört, zum Dank für ihr Engagement Geschenke. Stadtrat Helmut Rewitzer ließ Erinnerungen an einige längst verstorbene, aber unvergessene Vereinspioniere wach werden. Er sprach den Taubenzüchtern für ihre Erfolge auch im regionalen Bereich alle Anerkennung aus und wünschte für die im Mai beginnende neue Saison "Gut Flug".