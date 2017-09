Vermischtes Pleystein

26.09.2017

59

0 26.09.201759

"Ob er damit eine Zirkusnummer einstudieren wollte, blieb bei der Vernehmung offen", betont die Polizei. Als Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus am Montag einen 32-Jährigen auf dem Parkplatz Ulrichsberg an der A 6 kontrollierten, entdeckten sie in seiner Reisetasche Utensilien, die zumindest darauf hindeuteten.

In der Tasche verborgen waren neben einem Springmesser ein Wurfstern und zwei Wurfmesser. "Da die Welt keine Manege ist und alle Gegenstände verbotene Waffen darstellen", beschlagnahmten die Bundespolizisten die Gegenstände und zeigten den Mann wegen Verstöße gegen das Waffengesetz an.