Vermischtes Pleystein

26.11.2017

26.11.2017

"Ein Wald ohne Weg ist wie ein Haus ohne Tür". Mit diesem Spruch stellt Forstamtmann Sebastian Höllerer seine Pläne zur Erschließung des Waldgebiets "Waidhauser Holz" östlich der Bodenmühle den betreffenden Waldbesitzern in Burkhardsrieth vor.

Satter Zuschuss

Kapital nutzen

Burkhardsrieth. Zu einer "kleinen Bürgerversammlung" hatte die Stadt Pleystein am Donnerstagabend eingeladen, um mit den Grundstückseigentümern im Erschließungsbereich des geplanten Waldweges den möglichen Bauablauf mit seiner vorausgehenden Planung zu erläutern. Höllerer von der Bayerischen Forstverwaltung, Forstdienststelle Floß, nannte die Einigkeit unter den Waldbesitzern zum Wegebau die wichtigste Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens.Der Bau eines Waldweges sei ein Vorhaben, das weit über 100 Jahre, und somit für Generationen große Bedeutung habe, betonte der Forstamtmann. Mit dem Hinweis auf die Gewährleistung der ganzjährigen Befahrung des Weges verband Höllerer seine Darstellung über dessen technischen Ausbau.Für den Wegebau sicherte er einen Zuschuss von 78 Prozent der förderfähigen Kosten zu. Mit der Planung würden die Waldbesitzer nicht belastet, weil dies vom Forstamt übernommen werde, sagte Höllerer. Zudem trete die Stadt Pleystein als Unternehmensträger auf.Der Forstamtmann hatte Planungsvarianten für den Waldweg mitgebracht. Variante I ist eine Art Stichstraße mit notwendigem Wendehammer im Wald, Variante II ein Rundweg, der gegenüber dem Weg der Variante I länger und deshalb etwas teurer ist. "Bei Variante I muss pro Hektar Wald mit Kosten in Höhe von 750 Euro, bei der Variante II mit Kosten von 1200 Euro pro Hektar Wald gerechnet werden", erklärte Sebastian Höllerer.Bürgermeister Rainer Rewitzer machte am Schluss der umfangreichen Vorstellung der Planung den Waldbesitzern deutlich, dass es bei dem Wegebau darum gehe, das Kapital der Grundstücke zu nutzen.Jetzt sind die Waldbesitzer am Zuge. Sie sollen gegenüber der Stadt Pleystein ihre Meinung, ihre Zustimmung oder Ablehnung zum Vorhaben kundtun.