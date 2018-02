Vermischtes Pleystein

11.02.2018

6

0 11.02.2018

Faschingsgaudi kennt keine Altersgrenze. Im Gegenteil bei richtiger Musik wagen auch die älteren Damen und Herren ein Tänzchen. Bei der Feier im Pflegeheim "Wohnen am Kreuzberg" sorgte Alleinunterhalter "Bernie" für die passende Musik. "Unter dem Meer" hatten die Mitarbeiterinnen der Einrichtung als Motto des Nachmittags ausgewählt.

Passend dazu gab es zum Kaffee Plätzchen in Form von Fischen, Segelbooten, Seesternen und selbstverständlich Krapfen. Zudem zeigten die Mitarbeiter ein "Synchronschwimmen", bei dem eine große blaue Folie das Meer symbolisierte. Dahinter tauchten in abwechselnd die Synchronschwimmer auf, die aber auch genau so schlagartig wieder "untergingen" und am Ende auf dem Bauch liegend fast wie Nixen den Besuchern zuwinkten. Zwischendurch wurden Witze erzählt, die meist auch vom Meer und Matrosen handelten. Ein Sketch "ohne Worte" rundete das Programm ab.