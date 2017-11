Vermischtes Pleystein

28.11.2017

Ein relativ ruhiges Einsatzjahr hat die Feuerwehr Miesbrunn hinter sich. Kommandant Tobias Wittmann hat in der Jahreshauptversammlung ein Lob für die Kommune parat.

Das Lob der Führungskräfte für den hervorragenden Einsatz aller Wehren beim Großbrand in Vöslesrieth gilt auch für die Miesbrunner. Bürgermeister Rainer Rewitzer

Miesbrunn. Vorsitzender Michael Puff erklärte, dass der Wehr momentan 103 Mitglieder angehören. 20 von ihnen kamen zur Versammlung ins Gasthaus Völkl. Zur Vorbereitung der jährlichen Aufgaben traf sich der Vorstand drei Mal. Die Floriansjünger besuchten Christbaumversteigerungen anderer Wehren der Großgemeinde und luden zur eigenen Veranstaltungen ein. 15 Teilnehmer ließen sich bei einem Erste-Hilfe-Kurs ausbilden.Beim Kameradschaftsabend im März wurden langjährige Mitglieder geehrt. Darüber hinaus besuchten die Rettungskräfte eine Vielzahl von Veranstaltungen anderer Vereine und beteiligten sich am Ausschank beim Pleysteiner Bürgerfest.Kommandant Tobias Wittmann berichtete über einen Brandeinsatz in Vöslesrieth und zwei Verkehrsabsicherungen. Darüber hinaus rief er die Aktiven zu fünf Monatsübungen und zur Mero-Übung nach Pfrentsch. Außerdem übernahm die Wehr die Wiederbefüllung des sanierten Dorfweihers. Mehrere Mitglieder nahmen an der Truppmann-Ausbildung teil. Der Dank des Kommandanten galt allen Rettungskräften, aber auch der Stadt, die kürzlich wieder sechs neue Schutzanzüge an die Wehr übergeben habe.Bürgermeister Rainer Rewitzer bescheinigte den Miesbrunnern, "auf einem guten Weg" zu seinen, wie die Jahresberichte gezeigt hätten. Damit setze man die Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Der Rathauschef und der Stadtrat könnten sich glücklich schätzen, über Feuerwehren als Teil der Rettungskette zu verfügen."Das Lob der Führungskräfte für den hervorragenden Einsatz aller Wehren beim Großbrand in Vöslesrieth gilt auch für die Miesbrunner", erklärte Rewitzer. Für die Haushaltsplanung werde die Kommune wieder die Verantwortlichen der Wehren zum Gespräch einladen, um den Mittelbedarf zu ermitteln.Eine Besonderheit war die Neuaufnahme eines Mitglieds, das bereits der Nachbarwehr Hagendorf angehört, jetzt aber seinen Wohnsitz nach Miesbrunn verlegt hat: Herzlich Willkommen hießen Rewitzer, Wittmann und Puff nämlich Dr. Joachim Stahl.Bei der Aussprache wurde die Frage laut, warum es immer weniger junge Mitglieder gebe. Der Bürgermeister plädierte für die Gründung von Kinderfeuerwehren, um entgegenzusteuern. Allerdings müssten die Floriansjünger dafür auch werben.