Pleystein

21.01.2018

Der Fotoclub legt seinen Fokus nicht nur auf Pleystein. Auch bayernweit erzielen die Mitglieder beachtliche Erfolge.

Ehrungen Der Fotoclub Pleystein zeichnete auch Mitglieder für langjährige Treue aus. Heinz Tippelt, Richard Stauber, Max Striegl sind seit 40 Jahren dabei. Wolfgang Voit bringt es auf 30 Jahre, Werner Strigl auf 20 Jahre. (bey)

Gut besucht war am Freitagabend die Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Zimmermann. Alois Hubmann als Sprecher des dreiköpfigen Führungsteams blickte auf ein terminreiches Jahr zurück. Als wichtigste "fotografische Begleitungen" nannte er die Faschingszüge in Pleystein und Vohenstrauß sowie die Heimatfeste in Waldthurn und Moosbach.Hubmann erinnerte an zehn Gesprächsabende mit durchschnittlich sieben Teilnehmern und an vier Fotoexkursionen. Bei den 10 Clubabenden seien im Durchschnitt 19 Mitglieder anwesend gewesen.Platz zwei erreichte der Club beim Bayerwald-Pokal, und Helmut Luckhardt beim Schwarz-Weiß-Wettbewerb der Volkshochschule Roth. Bei der Teilnahme am Ostbayerischen Fotofestival setzte sich Max Striegl auf den ersten Rang, in der Clubwertung erreichten die Pleysteiner den vierten Platz. Der erste Rang von Georg Birner beim Wettbewerb "Blende 2017" sowie ein vierter Platz von Max Striegl gehören auch zur Erfolgsbilanz.Zum Vergleich der eigenen Arbeit besuchten die Mitglieder eine Vielzahl von Ausstellungen. Fotografiert wurde auch die "Miss Weiden", Grund für zweite Bürgermeisterin Andrea Lang, eine Übertragung dieses "Motivs" auch auf Pleystein anzuregen. Der Fotoclub zählt aktuell 103 Mitglieder.In seiner Vorschau kündigte Hubmann einen nostalgischen Diaabend und eine kleine Ausstellung zum 45-jährigen Bestehen des Clubs an. Außerdem wollen sich die Fotografen wieder am Bayerwald-Pokal beteiligen und die Fotokina in Köln besuchen. Angesichts des Durchschnittsalters der Mitglieder von 67,5 Jahren bat Hubmann um verstärkte Werbung bei jüngeren Leuten.Lang lobte die Club-Leitung durch ein "Dreigestirn" als richtig "clevere Lösung". Der Jahresbericht sei beeindruckend gewesen. Besonders erfreulich sei die Präsenz des Fotoclubs im Landkreis, dabei nannte sie die Ausstellung in Waidhaus eine "echte interkommunale Zusammenarbeit". Thomas Enslein stellte die Bilder der Clubmeister 2017 vor. Den Titel des Clubmeisters holte sich Georg Birner mit 122 Punkten vor Heiner Flieger (117) und Max Striegl (111). Die weiteren Platzierungen: Christian Höllerer (109), Josef Seiler (108), Reinhold Schulz (104), Thomas Enslein (100), Franz Schaller (99), Otto Walbrunn (96), Helmut Luckhardt (89) und Alois Hubmann (84).