Vermischtes Pleystein

27.11.2017

0 27.11.2017

Zum ersten Advents- und Weihnachtsbasar in der Großgemeinde lud am Samstag der Katholische Frauenbund ins Pfarrheim ein. Sichtbar gewartet hatten wohl viele Pleysteiner auf diesen Basar, denn die Namensschilder auf den frischen Adventkränzen deuteten auf die Vorbestellung hin. Mit Hingabe waren Advents- und Weihnachtsartikel, zum Teil auch selbst gebastelt, zusammengestellt worden. Ganz hoch im Kurs bei den Kundinnen standen die selbstgemachten Marmeladen und Liköre. Gegen kalte Temperaturen bieten die selbstgestrickten Strümpfe und Schals Schutz, die ebenfalls in großer Zahl zum Verkauf angeboten wurden. Bild: bey