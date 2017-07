Vermischtes Pleystein

31.07.2017

31.07.2017

Ständchen zum 95. Geburtstag

Pleystein. (bey) Gerda Gottschalk feierte 95. Geburtstag. Die Jubilarin wurde am 29. Juli 1922 als Gerda Klix in Berlin geboren. Dort hat sie bis September 2010 gelebt. Sie arbeitete als Verkäuferin im Geschäft von Ehemann Ralf Gottschalk , der 1999 starb. Wer Berlin kennt, weiß dass dort die Badeseen eine große Rolle spielen. Cornelia Froboess sang einst in ihrem Lied von der Badehose schon darüber.Nicht von ungefähr kommt deshalb auch das einstige Hobby Gottschalks, mit ihrem Ehemann Ausflüge zu den bekannten Berliner Badeseen zu machen. In ihrer Kindheit stand Gottschalk gerne in ihrer "Puppenküche" und ihrem "Kaufmannsladen", wenn auch nur in Miniaturform. Den Weg nach Pleystein fand die Berlinerin bereits Anfang der 1950er Jahre dank der Urlaubsaufenthalte. Damals kam es zur Freundschaft mit Ingeborg Andreas , ebenfalls einer Berlinerin, die ihren Wohnsitz bereits in Pleystein hatte, aber vor einigen Jahren starb.Seit 25. September 2010 wohnt Gottschalk im Pflegeheim "Wohnen am Kreuzberg". Bürgermeister Rainer Rewitzer überbrachte die Glückwünsche der Stadt, die Mitarbeiter der Einrichtung gratulierten mit einem Ständchen.