Vermischtes Pleystein

17.08.2017

Ballons verkünden Hochzeit

Pleystein. (bey) Am Samstagmittag schlossen der 32-jährige Holztechniker und Schreinermeister Alexander Balk und die 31-jährige Grundschullehrerin Michaela Balk, geborene Betz , in der St. Ulrichskirche vor Gott den Bund fürs Leben. Pater Reinhold Schmitt traute das Paar.Der Burkhardsriether Bräutigam aus dem Grießlhof und die Braut waren sich 2011 in Würzburg zum ersten Mal begegnet und sind seit 2014 ein Paar. Am 31. Oktober 2015 feierten sie Verlobung. Längst haben die beiden ihren Wohnsitz in Pleystein. Nach dem Trauungsgottesdienst standen die Kinder der 2./3. Klassen der Zottbachtalschule, an der Michaela Balk unterrichtet, mit roten Ballons Spalier. Zwei Schülerinnen trugen ein Gedicht vor und überreichten ein Geschenk. Dann durften die Ballons das Ereignis per Postkarte weit forttragen.Auch die Kinder der Grundschule Feldkirchen/Westerham schlossen sich den Glückwünschen für das Paar an. Der Musikverein Waidhaus begleitete den Glückwunschreigen der vielen Gottesdienstbesucher und der Gäste, die geduldig vor der Kirche warteten. Zu den Gratulanten gehörten auch Abordnungen der Katholischen Landjugend und der Feuerwehr Burkhardsrieth.Das Lehrerkollegium aus der Zottbachtalschule schloss sich den Gratulationen an. Den "schönsten Tag" im Leben feierte das Brautpaar in der Dietersdorfer Scheune. Die standesamtliche Trauung hatte bereits am 14. Mai 2016 auf der Burg Wernberg stattgefunden.