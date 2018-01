Vermischtes Pleystein

02.01.2018

Unter dem Motto "Es dampft wieder in Pleystein" laden die Modelleisenbahnfreunde am Dreikönigstag, 6. Januar, und am Sonntag, 14. Januar, jeweils ab 14 Uhr in ihr Domizil an der Neuenhammer Straße (ehemaliger Schlecker) ein. Noch ist das Ausstellungszimmer eine große Baustelle. Der Grund: Nach der Rückkehr in diese Räume - vorher war dort zwischenzeitlich ein Geldinstitut untergebracht - müssen die Mitglieder die Modellbahnen erst wieder aufstellen. In voller Schönheit zeigt sich im Modell 1:87 bereits der Bahnhof Pleystein mit der Strecke zum Bahnhof Vohenstrauß. Erkennbar ist zudem die Burg Leuchtenberg. Auch dort wird künftig eine Bahnlinie im Modell HO hinführen. Eine Sondervorstellung haben bereits Urlaubsgäste bei einem Stadtrundgang mit Altbürgermeister Johann Walbrunn erlebt.