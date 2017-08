Mondfinsternis fasziniert auch in der Oberpfalz

08.08.2017

Etwa 50 Besucher haben eine partielle Mondfinsternis in der Fritz-Weithas-Sternwarte Neumarkt beobachtet. Den Höhepunkt des Naturschauspiels sahen die Gäste am Montagabend allerdings nicht.

Der Mond ging erst um 20.35 Uhr am Horizont auf. Dafür konnten sie laut Pressesprecher Benedikt Schnuchel nach der Finsternis den erleuchteten Himmelskörper und die Planeten Jupiter und Saturn beobachten.Der "angefressene" Mond war am vergangenen Montagabend auch in Pleystein (Landkreis Neustadt/WN) gut zu sehen. Thomas Enslein hat davon ein Bild mit der Kreuzbergkirche im Vordergrund gemacht.