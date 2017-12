Vermischtes Pleystein

Die Adventsfeier des Seniorenclubs St. Sigismund für alle älteren Leute aus der Pfarrgemeinde steht kommende Woche an. Die Veranstaltung wird mit Wehmut verbunden sein.

Das Treffen am Dienstag, 12. Dezember, um 14 Uhr im Pfarrheim ist das letzte dieses Kreises nach 30-jährigem Bestehen. Zunehmendes Alter und Gebrechlichkeit machen es bisherigen treuen Besuchern von Veranstaltungen unmöglich, weiterhin daran teilzunehmen. Neue Mitglieder zu werben, gelang nicht. Daher sehen sich die Verantwortlichen gezwungen, die Zusammenkünfte zu beenden.Ein besonderer Dank gilt den Leiterinnen Gisela Schmid und Melitta Schwarz, die über diese vielen Jahre mit großen Engagement und viel Zeitaufwand diese Treffen vorbereitet und gestaltet haben. Aus kleinen Anfängen heraus hatte sich der Seniorenclub zu einem wichtigen Bestandteil der Pfarrgemeinde entwickelt.An der Spitze dieses Kreises steht seit der Gründung Schmid. "Mit Adolf Bund, der bei der KAB für Veranstaltungen und Ausflüge zuständig war, fing alles an", erinnert sie sich. Von 1984 bis 1987 hatte sie Bund bei der Organisation der KAB-Aktionen geholfen. Im August 1987 machte Stadtpfarrer Pater Albert Neugirg Bund den Vorschlag, ein Monatstreffen für Senioren in der Pfarrei einzuführen. Im September 1987 ging die Premiere über die Bühne. Leider erkrankte Bund schwer. Bei einem Krankenhausbesuch nahm er Schmid das Versprechen ab, den Seniorenkreis auf jeden Fall weiterzuführen. Bund starb am 12. September 1987. Am 13. Oktober 1987 war dann der erste Seniorennachmittag im Pfarrheim. Seit 1990 hilft Schwarz bei der Organisation der Veranstaltungen sowie bei der Leitung mit. Der jeweiligen Jahreszeit entsprechend gab es auch besinnliche Nachmittage oder solche, bei denen vorgelesen, gesungen und gespielt wurde. Für Abwechslung sorgten auch Lichtbildervorträge. Besonders beliebt waren die Ausflüge. Damit ist nun Schluss.