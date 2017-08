Vermischtes Pleystein

16.08.2017

Auf den richtigen Moment gewartet

Pleystein. (bey) Einig, dass sie für immer zusammenbleiben wollen, waren sich Philipp Künzl und Verena Schönig vom ersten Tag des Kennenlernens an. Doch der Bräutigam ließ sich mit seinem Hochzeitsantrag etwas Zeit. Die Nacht auf dem Kreuzbergplateau am 30. Geburtstag von Braut Verena war für den Bräutigam Philipp dafür der richtige Moment.Am Samstag schlossen sie in der Kreuzbergkirche vor Gott den Bund fürs Leben. Stadtpfarrer Pater Hans Ring und Pfarrer Dominic Naujoks , Weiden, trauten das Paar. Der 32-jährige Polizeibeamte und die 31-jährige Förderlehrerin haben sich vor über zehn Jahren auf einer Geburtstagsfeier in der Rosenquarzstadt kennengelernt. Nach der Trauung standen die Gratulanten Spalier.Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent , Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß, der Dienststelle des Bräutigams, gratulierte mit sehr persönlichen und bewegten Worten dem Brautpaar auch im Namen des gesamten Kollegenkreises. Abordnungen des Kegelvereins Rot-Weiß Pleystein, des TSV Pleystein und des 1. Dart-Clubs Bleistoi schlossen sich, ebenso wie die Familie, viele Verwandte, Freunde und Bekannte den Wünschen an und ließen das Brautpaar hochleben.Dann durften die roten und weißen Ballons in den Himmel steigen. Zur Feier ging es anschließend in den Bachofnersaal, den Braut Verena mit vielen Helferinnen wunderbar ausgestaltet hatte.