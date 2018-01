Vermischtes Pleystein

12.01.2018

Die Kleinen haben keine Berührungsängste. Wenn die Feuerwehr zur Brandschutzerziehung in den Kindergarten kommt, trifft sie fast nur auf wissbegierige Mädchen und Buben. Alle sind mit Feuereifer dabei. Diese Begeisterung wollen die Pleysteiner weiter entfachen.

Festdamen engagieren sich

Mit Atemschutz unterwegs

Kindergruppen Seit dem 1. Juli 2017 erlaubt der Gesetzgeber den bayerischen Feuerwehren, "für Minderjährige ab dem vollendeten 6. Lebensjahr Kindergruppen zu bilden". Damit ist die gesetzliche Unfallversicherung der künftigen Mitglieder gewährleistet. Vorher konnten Kindergruppen nur innerhalb eines Feuerwehrvereins bestehen. Dabei erfolgte die Versicherung über den Landesfeuerwehrverband. Diese hat weniger Leistungen als eine gesetzliche. (rti)

Informationsabend Wegen der geplanten Gründung der Kinderfeuerwehr ist am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr im Gerätehaus ein Infoabend für Eltern aller Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus der Großgemeinde. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Die Leitung des Betreuungsteams übernehmen Patricia Rewitzer, Carina Völkl und Lea Weig. Ansprechpartnerin ist Völkl, Telefon 09654/914177. (tu)

Wir wollen ein attraktives Freizeitangebot für die Kleinen schaffen. Carina Völkl

Viele Feuerwehren haben Nachwuchsprobleme. Ein Mittel zum Gegensteuern ist möglicherweise die Gründung einer Kinderfeuerwehr. Dies plant Carina Völkl mit zwei Mitstreiterinnen in der Großgemeinde."Es wird immer schwerer, Leute für die Jugendfeuerwehr zu begeistern", erklärt die 35-Jährige. Dabei hätten die Pleysteiner einiges versucht. Als Beispiel nennt sie Hausbesuche. Aber der Erfolg sei nicht so durchschlagend gewesen wie erhofft. Wichtig sei, dass jedes Jahr neue Leute dazukommen. Daher versuche man es nun noch eine Altersstufe darunter. Mädchen und Buben im Alter von sechs bis zwölf Jahren dürfen in die Kinderfeuerwehr."Wir wollen ein attraktives Freizeitangebot für die Kleinen schaffen", rührt Völkl schon mal die Werbetrommel. Bei der Brandschutzerziehung der Vorschulkinder sei der Enthusiasmus spürbar. Der Kontakt zu den Mädchen und Buben reiße dann aber ab. Erst mit zwölf Jahren dürfe man in die Jugendfeuerwehr. "Diese Altersgruppe ist allerdings schwerer zu erwischen", verweist sie auf andere Aktivitäten. Viele würden schon in anderen Vereinen sein, da diese schon viel früher werben."Das mit der Kinderfeuerwehr hatte ich schon lange im Kopf", erklärt die Atemschutzträgerin, die als 16-Jährige zu Wehr kam. Der Startschuss für ihre Initiative sei die Novellierung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes im vergangenen Jahr gewesen (Kasten "Kindergruppe" ). Allerdings musste sie noch Mitstreiter finden.Nachdem sie sich über die Gründungsmodalitäten informiert hatte, stand für Völkl fest, dass die Unterstützer kein anderes Amt in der Wehr bekleiden sollten. Denn die Funktionsträger "sind sowieso schon sehr stark eingespannt", weiß die Mutter einer zweijährigen Tochter aus eigener Erfahrung. Ihr Mann Markus ist Kommandant der Pleysteiner Wehr.Da trifft es sich gut, dass Corinna Völkl die Festdamen für das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr 2019 betreut. "Da kommt man immer wieder ins Gespräch." Die Idee einer Kindergruppe fanden tatsächlich zwei junge Frauen "toll": Patricia Rewitzer und Lea Weig werden künftig mit Völkl die Leitung übernehmen. "Das passt hervorragend", ist sich die 35-Jährige sicher. Sie als aktive Feuerwehrfrau auf der einen Seite und auf der anderen die beiden 18-Jährigen, die in ihren Berufen mit Kindern zu tun haben.Die Kinderpflegerin Rewitzer befindet sich zur Zeit im vierten Ausbildungsjahr zur Erzieherin an der Fachakademie für Sozialpädagogik Neustadt. Weig macht momentan die Ausbildung zur Kinderpflegerin an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Weiden."So haben wir auch pädagogisches Fachpersonal", freut sich Völkl. Damit nehmen sich die Pleysteiner auch den Tipp von Denise Ackermann zu Herzen, Fachbereichsleiterin für Kinderfeuerwehr im Bezirksfeuerwehrverband Oberpfalz. Sie berät im Regierungsbezirk die Brandschützer bei der Gründung solcher Gruppen und war auch in Pleystein zu Gast.Völkl hofft, noch weitere Helfer zu finden. Dabei denkt sie an Eltern, deren Mädchen und Buben bei der Kinderfeuerwehr dabei sind. "Aber das muss sich natürlich erst langsam entwickeln." Bis es so weit ist, liegt aber noch einige Arbeit vor dem Trio. Nach einem Abendtermin (Kasten "Informationsabend" ) soll es schon Anfang März ein Gründungsfest geben. Dazu sollen auch die Mamas, Papas, Geschwister, Großeltern und Offizielle der Stadt kommen. Noch vor Ostern ist die erste Gruppenstunde geplant. "Es wäre super, wenn wir so um die zehn Kinder begeistern könnten, bei uns mitzumachen." Völkl macht aber auch klar, dass es keine Grenzen gibt. "Jeder darf kommen."Das Trio hat auch schon einige Ideen, was es bei den monatlichen Treffen - nach der Anlaufphase soll es möglicherweise mehr Termine geben - machen will. Beispielsweise wollen die drei einen Parcours aufbauen, durch den die Mädchen und Buben laufen, kriechen und springen. Auf dem Rücken haben sie dann ein selbstgebautes Atemschutzgerät (Plastikflasche) und im Gesicht eine Atemschutzmaske (Staubmaske). Auch Ausflügen sind angedacht."Alles ist natürlich kindgerecht", betont Völkl. Zudem gebe es auch Brandschutz- und Verkehrserziehung. "Im Vordergrund stehen aber immer Spiel und Spaß." Den Kleinen solle vermittelt werden, dass es "schöner ist, zu helfen, als immer vor dem Fernseher oder Computer zu sitzen". Und dazu soll ihre Leidenschaft für die Feuerwehr entfacht werden.