14.08.2017

Das für heuer wohl letzte Bild von den beiden Pleysteiner Altstörchen zeigt das Vogelpaar in den Zottbachauen bei Lohma. Die drei Jungstörche sind vermutlich mit der Gruppe anderer Jungstörche, die sich etwa zehn Tage in der Nähe aufgehalten haben, mitgeflogen. Storchenbetreuer Hubert Schmid hatte zuletzt ohne das Pleysteiner Trio insgesamt 17 Stück gezählt.

"In diesem Jahr hatten wir also wieder einmal eine erfolgreiche Brut." In den zehn Brutjahren im Horst auf dem stillgelegten Kamin des ehemaligen Molkereigebäudes im Stadtgraben Nord seit 2008 gab es bislang 13 Jungstörche, die groß geworden sind. "Insgesamt gesehen darf man dieses Ergebnis als Erfolg verbuchen", so das Fazit des Fauna- und Floraexperten. In Bayern wurden in den 1980er Jahren nur noch 60 Brutpaare des Weißstorchs gezählt. 1984 sei ein erfolgreiches Förderprogramm gestartet worden. 2016 habe es bereits 385 Brutpaare in Bayern gegeben, und in 2017 seien erstmals über 400 gezählt worden. Das Förderprogramm sei ab 2017 eingestellt worden.