Vermischtes Pleystein

19.12.2017

159

0 19.12.2017159

Bei der Kontrolle eines Fernbusses im Grenzbereich bei Pleystein fanden Polizeibeamte bei einer Schleierfahndung mehr als 90 Gramm Amphetamin. Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen, zwei sitzen in Haft.

"Sie kamen aus Amsterdam und wollten nach Prag, doch in Bayern fand die Reise dreier Fernbusinsassen ihr abruptes Ende", meldet Markus Damm vom Polizeipräsidium Oberpfalz. Waidhauser Fahnder haben den Bus auf der Autobahn 6 bei Pleystein kontrolliert. Bei zwei Männern und einer Frau im Alter zwischen 19 und 26 Jahren seien die Beamten fündig geworden. Die gemeinsam reisenden Schmuggler führten mehr als 90 Gramm Amphetamin mit sich. "Zudem waren sie in Besitz von Stoffen, mit denen man Betäubungsmittel herstellen kann", informiert Damm.Die Fahnder nahmen die zwei tschechischen und den deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest und stellten die gesamte Schmugglerware sicher. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.