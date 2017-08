Vermischtes Pleystein

22.08.2017

Mit einem prächtigen Kirchenzug, begleitet von 24 Fahnenabordnungen und angeführt von der Stadtkapelle Pleystein, eröffnet die Schützengesellschaft ihre Feier zum 60-jährigen Bestehen. Einige Mitglieder dürfen sich über Auszeichnungen freuen.

Prädikat "anspruchsvoll"

Urkunde zum Dank

Miesbrunn. Am Sonntag feierte die Schützengesellschaft "Einigkeit" Miesbrunn ihr 60-jähriges Bestehen. Pater Stefan Weig zelebrierte in der St.-Wenzeslauskirche den Festgottesdienst. Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang nannte im Festzelt das Vereinsleben einen Beitrag zur Traditionspflege und zur Verwurzelung der Jugend in der Heimat.Schützenmeister Willi Striegl oblag es, die zahlreichen Gäste zu begrüßen. Mit dabei auch das einzige noch lebende Gründungsmitglied, Willi Stahl. Die Bürgermeisterin bezeichnete das Jubiläum als "bemerkenswert" und das Gründungsjahr 1957 von vielen Ereignissen in der Weltgeschichte geprägt. In Pleystein selbst sei in diesem Jahr das Jugendheim sehr aufwendig renoviert worden, entdeckte die Politikerin in der Chronik der Stadt. "Das Schützenwesen hat in Bayern eine große Tradition", betonte Andrea Lang. Hervorgegangen aus den einstigen Bürgerwehren im Mittelalter gegen Schutz vor einfallenden Räuberbanden, hätten sich die Zielsetzungen der Schützenvereine im Laufe der Jahrhunderte geändert.Der Schießsport stehe im Mittelpunkt, der wiederum das Prädikat "anspruchsvoll" verdiene, weil er von den Schützen eine ruhige Hand, ein scharfes Auge und Körperbeherrschung in Verbindung mit Verantwortungsbewusstsein erfordere, sagte die zweite Bürgermeisterin. "Die Miesbrunner Schützen beweisen die Erfolge ihrer sportlichen Tätigkeit permanent", lobte Lang.Doch der Schießsport sei nicht die alleinige Aufgabe des Vereins, vielmehr sei dessen Tätigkeit von Heimatverbundenheit, Traditionsbewusstsein und der Jugendarbeit geprägt. Die Schützengesellschaft Miesbrunn sei eine wichtige Säule in der Großgemeinde, die mit ihrer Arbeit zur Verwurzelung der Jugend in der Heimat beitrage. "Ihr könnt stolz sein auf eure Entwicklung und Leistungen", sagte Andrea Lang in Richtung des Schützenmeisters Willi Striegl, seiner Vorstandschaft und der Mitglieder.Stellvertretender Gauschützenmeister Anton Hirnet fasste sich kurz, gratulierte der Schützengesellschaft zum Jubiläum und überreichte eine Erinnerungsscheibe. Zweiter Schützenmeister Christian Gartzky dankte Striegl für dessen 35-jährige Tätigkeit als Schützenmeister und überreichte eine Dankurkunde.Aus Anlass des Jubiläums wurde auch eine Jubiläumsscheibe herausgeschossen. Gerhard Voith gab auf diese Scheibe den besten Schuss ab. Die Scheibe wird im Schützenheim im Dorfgemeinschaftshaus wieder einen Ehrenplatz bekommen, versprach der Schützenmeister. Die Stadtkapelle Pleystein spielte bis zur Mittagszeit im Zelt auf.