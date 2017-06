Vermischtes Pleystein

Vereine, die sich seit mindestens 100 Jahren in besonderem Maß für die Pflege und Entwicklung des Sports einsetzen, erhalten die Sportplakette des Bundespräsidenten. Freude über diese besondere Auszeichnung herrscht nun auch in Pleystein.

Der Schützenverein 1516 feierte vom 8. bis 10. Juli sein 500-jähriges Bestehen. Im Festsaal des Alpinen Museums in München folgte nun ein weiterer Höhepunkt: Der älteste Verein der Großgemeinde erhielt die Sportplakette des Bundespräsidenten. Die Plakette zeigt auf der Vorderseite den Bundesadler, wie er in der Standarte des Staatsoberhaupts geführt wird mit der Umschrift "Sportplakette des Bundespräsidenten", und auf der Rückseite die von einem Lorbeerblatt teilweise bedeckte Ziffer 100.Bei der feierlichen Ehrung in der Landeshauptstadt war der Jubelverein durch Schützenmeisterin Annelie Stahl, Sportleiter Christian Stahl, Bürgermeister Rainer Rewitzer und weiteren Funktionären vertreten. Innenminister Joachim Herrmann händigte die Auszeichnung und die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterschriebene Urkunde an die Abordnung aus.Er betonte, dass die zu ehrenden Vereine sich über 100 und mehr Jahre ununterbrochen für den Sport eingesetzt haben. Diese Tatsache allein sei es natürlich nicht, die diese Ehrung rechtfertigen. Wichtig sei vielmehr, dass dahinter über 100 Jahre beständigen Engagements für ein lebendiges Gemeinschaftsleben und damit besondere Verdienste um den Sport stehen, meinte Herrmann. Sport sei in unserem Land selbstständig und unabhängig, aber er befinde sich auch im Spannungsfeld von Gesellschaft und Politik. In den Sportvereinen lernen Kinder- und Jugendliche Rücksicht zu nehmen und sich gleichzeitig auch zu behaupten, mit Sieg und Niederlage umzugehen, fair zu kämpfen und den Gegner zu achten. Der Sport und die ihn tragenden Organisationen leisten so einen unverzichtbaren Beitrag auch zur Vermittlung sozialen Verhaltens. Schon deshalb ist es eine wichtige Aufgabe, die ganz überwiegend von ehrenamtlichem Einsatz getragenen Strukturen in den Vereinen zu stärken.Bürgermeister Rainer Rewitzer dankte dem Staatsminister für die Verleihung und betonte, dass der Schützenverein 1516 seit Jahrhunderten zu den Säulen des sportlichen und geselligen Lebens seiner Kommune gehöre und viele Erfolge vorweisen könne. So sei die erste Mannschaft in der Bezirksoberliga vertreten. Christian und Michael Stahl schießen bei Wettkämpfen für Vereine der Bayernliga.Christian Stahl sei vor ein paar Wochen Landesmeister in der Disziplin KK 100 Meter stehend des Oberpfälzer Schützenbunds geworden. Nach dem Festakt folgte ein Stehempfang, bei dem die vielen Vereinsdelegationen Kontakte knüpfen konnten.