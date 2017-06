Vermischtes Pleystein

06.06.2017

11

0 06.06.201711

Höhepunkt in der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft in der Zoiglstube Voit war die Auszeichnung zahlreicher Mitglieder. Bezirksvorsitzender Christian Benoist nutzte die Gelegenheit aber auch, um deutliche Worte an die Politik zu richten.

Vorsitzender Herbert Lorenz blickte auf eine Reihe von Veranstaltungen zurück. Dabei nannte er den Tag der offenen Tür am Dampferstodl mit Leistungsschau und mit der Präsentation der Geräte, das Stadtweiherfest und die Premiere des Siedlerstammtischs. Beteiligt habe man sich auch an sportlichen Wettkämpfen und an diversen Festen.Den aktuellen Mitgliederstand bezifferte Lorenz auf 252 Personen. 4 Neuaufnahmen stünden 6 Austritte und 8 Sterbefälle gegenüber. Angeschafft worden seien zwei neue Banner mit dem Logo des Verbands "Wohneigentum". Zudem habe der Verein eine Treppenhaus-Ausziehleiter sowie ein Kehrwerkzeug gekauft.In seinem Ausblick sprach Lorenz das Stadtweiherfest am 13. August an. Er kündigte zudem einen Vortrag zum Thema "Übergabe und Vererben" im Spätherbst an. Auch wies er auf die Vorteile einer Mitgliedschaft in der Siedlergemeinschaft hin, die unter anderem auch Rabatte bei verschiedenen Firmen mit sich bringe.Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang betonte, der Siedlergedanke lebe in Pleystein seit 1950, und die pulsierende Gemeinschaft sei aus der Kommune nicht mehr wegzudenken. Sie würdigte die Leistungen der Siedler auch bei der Bürgerfestabwicklung und bei der Brauchtumspflege.Benoist erläuterte die Beitragszusammensetzung bei den Straßenausbausatzungen. Der Verband "Wohneigentum" habe in dieser Sache eine Klage gegen das Land Bayern vorbereitet. Als mangelhaft bezeichnete er den Lärmschutz bei der Elektrifizierung der Eisenbahn. Probleme würde auch die Gleichstromtrasse bereiten. "Zahlen muss der Endabnehmer, und verdienen werden die vier Hauptstromkonzerne. Ein Unsinn sondersgleichen, aber leider hört die Politik nicht auf die berechtigten Einwände der Kritiker und Fachleute."Die ausgezeichneten Mitglieder erhielten Urkunden und Ehrennadeln in Silber und Gold. Seit 20 Jahren sind Josef Zehent und Reinhold Brey dabei. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Joachim Bittner, Max Baierl, Reinhold Janker und Josef Rewitzer geehrt.