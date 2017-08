Vermischtes Pleystein

13.08.2017

13.08.2017

1834 wurden die Wälder der jetzigen Bayerischen Staatsforstverwaltung zum letzten Mal vermessen. Seither sind manche Grenzsteine verschwunden oder wurden etwas verrückt. Beim Forstamt Flossenbürg läuft deshalb derzeit ein Sonderprojekt.

Viele Grundstücksgrenzen sind nicht mehr klar zu erkennen. "Das Projekt ist auf die Dauer von fünf Jahren angelegt, um alle Grenzen im Staatswald wieder sichtbar zu machen", erklärte der Betriebsleiter des Forstamtes Flossenbürg, Forstdirektor Stefan Bösl. Derzeit laufen die Arbeiten im Revier Pleystein am Fahrenberg.Dazu hat sich das Forstamt um fachgerechte Unterstützung durch das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Weiden bemüht. Dessen Leiter, Vermessungsdirektor Oliver Schrempp, hat das Vorhaben sofort unterstützt. "Seit Beginn der Vermessungsarbeiten wurden im Revier Pleystein zwei Walddistrikte neu vermessen", erläuterte Bösl. Revierleiter Thomas Parton bestätigt, dass manche Grenzsteine versetzt worden waren.Schrempp erläuterte, dass bisher rund 28 Kilometer Grenze überprüft worden sind. Dafür wurden 30 Tonnen Grenzsteine aus Granit benötigt. Der Leiter des Vermessungsamtes bezeichnete dieses Projekt unter Zusammenarbeit seiner Behörde und der Bayerischen Staatsforstverwaltung als Pilotprojekt für weitere Vermessungsarbeiten.Joachim Gesierich ergänzte die Ausführungen mit den Hinweisen auf die "Siebener" und deren Tätigkeit. Beim jetzigen Setzen der Grenzsteine seien Zeichen der "Siebener" gefunden worden, die mit ihrer Inschrift "1834" auf das ursprüngliche Setzen des Steines hinwiesen. Nachdem die Grenzsteine sehr schwer sind, konstruierte Georg Vogel in seiner Freizeit einen Transportwagen, mit dem sich auch schwierige Wegeverhältnisse bewältigen lassen.