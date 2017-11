Vermischtes Pleystein

27.11.2017

Beinahe gerät in der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins 1516 Pleystein der Schießsport restlos ins Hintertreffen. Schuld daran ist eine fast endlos lange Diskussion über die Kassenprüfungen.

Derzeit 83 Mitglieder

Appell des Bürgermeisters

Kassenprüferin Helma Klotz-Schreck zettelte erneut diese Debatte an, nachdem sie bei den jetzigen Kassenprüfungen nicht mehr beteiligt worden war. Lautstark war die Auseinandersetzung zwischen den Kassenprüfern Michael Stahl und Helma Klotz-Schreck. Ein Umstand, den Bürgermeister Rainer Rewitzer veranlasste, zu einer sachlichen Diskussion aufzufordern, das Thema Kasse intern zu klären und für den Fall der Nichtbeachtung seiner Bitte, seinen Abgang aus der Sitzung anzudrohen. "Ich kenne eine andere Sitzungskultur", betonte Rewitzer angesichts des sprachlichen Durcheinanders der Teilnehmer.Schützenmeisterin Annelie Stahl sprach noch einmal die Jubiläumsfeier des Vereins mit den sportlichen Wettbewerben wie Gau- und Bezirksschießen an. Dem Schützenverein 1516 Pleystein gehören derzeit 83 Mitglieder an, berichtete Annelie Stahl. Als bedauerlich nannte die Schützenmeisterin die Resonanz der Mitglieder auf den freitäglichen Schießabend im Schützenheim. Dort sei von den aktiven Mitgliedern außer den Wettkampftagen ganz selten jemand zu sehen. "Der Schützenverein, liebe Mitglieder, braucht euch öfter", meinte Stahl. Es wäre schade, wenn der Traditionsverein die Türe nicht mehr aufzusperren bräuchte.Dann wurde es turbulent, sehr laut und teils auch recht persönlich. Den Anlass lieferte der Tagesordnungspunkt "Entlastung der Kasse zur Jahreshauptversammlung 2016". Damals war die Entlastung für die Kassenführung 2015 vertagt worden. Jetzt erklärte Stahl, eine Rückfrage beim Amtsgericht habe ergeben, dass es ausreichend sei, wenn einer der beiden Kassenprüfer die Kasse geprüft habe. Diese Tätigkeit habe 2015 und auch 2016 Michael Stahl übernommen. Kassier Gerhard Voit erklärte, Helma Klotz-Schreck sei zur Prüfung der Belege für 2016 nicht mehr eingeladen worden. Nach einer fast unendlichen Diskussion stimmten die Mitglieder für die Entlastung von Voit. Helma Klotz-Schreck und ihr Ehemann stimmten dagegen.Bürgermeister Rainer Rewitzer blieb in seinem Grußwort nur noch übrig, den Mitgliedern zu empfehlen: "Haltet und rauft euch zusammen." Den Schützenverein 1516 sollte es auch nach seinem "bombastischen Fest" im Jahr 2016 noch lange geben. Sportleiter Christian Stahl ging auf die Ergebnisse der Rundenwettkämpfe 2015/2016 ein, die für die erste Mannschaft Luftgewehr den Abstieg aus der Oberpfalzliga, die zweite Mannschaft Luftgewehr den Abstieg aus der Gauliga brachten.Die Schützenmeisterin ehrte mit Ehrenurkunde und Goldener Ehrennadel für seine 50-jährige Mitgliedschaft Peter Wild, mit der silbernen Ehrennadel Joachim Strigl, Manuel Götz und Gerhard Voit für 25 Jahre.