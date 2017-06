Vermischtes Pleystein

20.06.2017

"Soziale Spaltung stoppen". So überschreibt der VdK seine Aktion zur Bundestagswahl. Der Kreisverband ist in dieser Woche unterwegs, um die Bürger über seine Forderungen zur Rentenpolitik, zu Gesundheit und Pflege sowie zu Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen zu informieren.

Kreisvorsitzender Josef Rewitzer, VdK-Geschäftführer Siegmund Bergmann, die Vorstandsmitglieder Peter Trstan, Christine Neuber und Tanja Biller sowie Erich Völkl vom Ortsverband Vohenstrauß bestreiteten den Auftakt am Info-Stand nahe des Pleysteiner Rathauses. Weiter ging's nach Vohenstrauß sowie Eslarn und Waidhaus. Am Dienstag folgten Pressath, Kirchenthumbach, Grafenwöhr und Eschenbach. Am Mittwoch sind Neustadt/WN (9 bis 10 Uhr), Flossenbürg (11 bis 12 Uhr) und Luhe 13.30 bis 15 Uhr) an der Reihe, am Donnerstag Weiden (9 bis 11 Uhr beim Alten Rathaus) und Rothenstadt (13 bis 14 Uhr) sowie am Freitag Windischeschenbach (9 bis 10.30 Uhr) und Mantel (10.45 bis 11.30 Uhr). Mit Ausnahme von Weiden wird der Infostand stets nahe des Rathauses zu finden sein.Für Samstag, 15. Juli, um 11 Uhr lädt der VdK zu einer Großveranstaltung in die Max-Reger-Halle in Weiden ein. Ulrike Mascher, Landesvorsitzende des Sozialverbandes Bayern und Bundesvorsitzende des VdK, spricht. An einer Podiumsdiskussion nehmen Bundestagskandidaten teil.