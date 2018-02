Vermischtes Pleystein

26.02.2018

1958 unterschrieb Max Weig den Pachtvertrag für den Jagdbogen Spielhof. Ein Jahr später durfte er schließlich auf die Jagd gehen. Dieses Jahr feiert der Waidmann sein 60-jähriges Jubiläum als Jagdpächter des Jagdbogens. Bürgermeister Rainer Rewitzer sprach in der Versammlung der Jagdgenossenschaft im Hotel "Regina" von einem Lebenswerk. Auf ganz besondere Weise habe sich Max Weig in den knapp sechs Jahrzehnten in die Spielhofer Jagd eingebracht.

Max Weig erinnerte sich an die Jagd von einst: "Da gab es Rebhühner, Fasane und viele Feldhasen." Doch der Wandel in der Landwirtschaft und fehlende Unterstände sorgten unter anderem für ein regelrechtes Aussterben. Weigs Bericht über die Jagd im vergangenen Jahr macht dies deutlich: Der Rehabschuss wurde erfüllt, fünf Wildschweine erlegt und fünf Füchse zur Strecke gebracht. Die jagdbaren Tiere, an die sich Weig erinnert, sind sowohl im Bericht als auch in der Natur nicht mehr existent. "Wildschäden in den Wiesen waren zu beheben, die Maisfelder blieben verschont", so berichtet er. Den Einwand eines Jagdgenossen, dass der Schaden auf einer Wiese nicht behoben sei, wies Mitpächter Karl Hanauer zurück. Dazu brauche es trockenen Boden, weil sonst die Maschine nicht einsetzbar sei. Aufgrund des gesundheitlich bedingten Rückzuges von Reinhard Wittmann bot sich Martin Reil als neuer Mitpächter an. Mit der notwendigen Stimmen- und Flächenmehrheit stimmten die Jagdgenossen dem Mitpächterwechsel zu.Bürgermeister Rainer Rewitzer dankte Max Weig für sein jahrzehntelanges Wirken. "Diese lange Zeit erhält besondere Bedeutung, wenn man bedenkt, dass jeder Arbeitnehmer nach 40 oder 45 Jahren aus dem Berufsleben ausscheidet." Diese lange Pachtdauer zeige, dass der Zusammenhalt in der Jagdgenossenschaft Spielhof groß geschrieben werde. "Bei Wildschäden wird der Jagdpächter direkt angesprochen", so Rewitzer. Er wünschte sich, dass das gute Verhältnis zwischen Jagdgenossen und Jagdpächtern weiterhin bestehe. Martin Reil als neuer Mitpächter schloss sich diesem Wunsch an und bat die Jagdgenossen um ein ehrliches Miteinander.