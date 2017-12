Vermischtes Pleystein

Es ist eine Beziehung auf Zeit. Bauer Karl Balk zieht seine Gänse von Juli bis Dezember groß. Trotz aller Sympathie: Für ihn sind es nur Nutztiere.

Ich hab einmal den Fehler gemacht, die Gänse rauszuholen, als es noch duster war. Da hat eine der Fuchs geholt. Landwirt Karl Balk

So gelingt der Gänsebraten Elfriede Balk brät ihre Weihnachtsgans nach einem traditionellen Rezept. Schon morgens um 7 Uhr schiebt sie den Gänsebraten in den Backofen. "Durch die Einfachheit der Zutaten kann die Gans ihren Geschmack voll entfalten", sagt sie. Mit ihren Tipps steht einem gelungen Festmahl nichts mehr im Wege.



Zutaten:



1 Gans, 1 Apfel, 2 Zwiebeln, etwas Beifuß, 1 Karotte, Salz, Pfeffer, Bier, Honig, Kartoffelstärke, Endstück eines Sauerteigbrotes



Zubereitung:



Bereits am Vorabend das Fett aus dem Sterz und der Bauchhöhle entfernen. Das Fett eignet sich hervorragend zum Anbraten von Kartoffeldotsch und Bratkartoffeln oder zum Abschmecken von Blaukraut. Dann die Gans innen und außen gut mit Salz und Pfeffer einreiben.



Am nächsten morgen als Erstes den Apfel waschen und eine Zwiebel schälen. Die Gans mit beiden Zutaten im Ganzen füllen. Die Gans auf der Brustseite in den Bräter legen, mit etwas Wasser aufgießen und mit geschlossenem Deckel bei ca. 180 bis 200 Grad Celsius für 45 bis 60 Minuten braten. In der Zwischenzeit die Karotte und die zweite Zwiebel schälen und in Stücke schneiden.



Anschließend den Großteil des ausgebratenen Fettes abschöpfen und die Gans wenden. Zum Bratensaft nun etwas Beifuß, die Karotte, die Zwiebel und das "Rampferl" eines Sauerteigbrotes geben. Danach die Gans zurück in den Ofen schieben und weitergaren. Dabei immer wieder Bratenflüssigkeit über die Gans gießen.



Etwa eine halbe Stunde bevor die Gans fertig ist, etwas Bier mit einem Teelöffel Honig verrühren und damit die Gans bestreichen. Von diesem Zeitpunkt an die Gans ohne Deckel goldbraun fertig braten.



Für die Soße zunächst das Fett abschöpfen. Den restlichen Bratensaft mit Brühe aufgießen und mitsamt der Gemüseeinlage pürieren. Um der Soße eine sämige Note zu verleihen, Kartoffelstärke mit kaltem Wasser anrühren, zur Soße geben und aufkochen lassen.



Am Ende noch einmal alles abschmecken.



Tipp:



Bei einer ausgewachsenen Gans vom Biobauernhof ist von einer Bratzeit von 45 bis 60 Minuten je Kilogramm auszugehen. Um den richtigen Garpunkt zu finden, einfach mit einer Gabel in die Schenkelinnenseite stechen. Tritt kein Blut mehr aus, ist die Gans fertig. (mip)

Burkhardtsrieth. Das laute Geschnatter ist schon von Weitem zu hören. Die weiß gefiederten Tiere laufen in einem großen Pulk über die Weide. Wer am Grießlhof in Burkhardtsrieth vorbeiwandert, wird unweigerlich auf die Gänseschar aufmerksam. Für Landwirt Karl Balk sind sie die beste Werbung. Schon in den 1980er-Jahren, als er den Hof von seinen Eltern übernommen hat, fing er mit der Gänseaufzucht an. Rund 15 bis 20 Gänse waren es damals. Inzwischen sind es 150.Anfang Juli kommen die Küken zu Balk auf den Grießlhof. Drei Wochen alt sind sie dann. Er bezieht sie von einem Züchter aus Gütersloh, der sich auf Gänse spezialisiert hat. Keine von ihnen wird den Winter überleben. Doch Balk beteuert: Bis zur Schlachtung hätten sie ein gutes Leben vor sich. "Gutes Fressen, freie Wiese, was wollen sie mehr?", sagt er.Vom ersten Tag an lässt Balk die Junggänse auf die Weide. Auf einer Fläche von beinahe zwei Fußballfeldern können sie sich austoben. Nur in der Nacht kommen sie in den Stall - um sie vor der Witterung und den Füchsen zu schützen. "Ich hab einmal den Fehler gemacht, die Gänse rauszuholen, als es noch duster war. Da hat eine der Fuchs geholt", erzählt der 58-Jährige. Bei Sonnenaufgang dürfen sie wieder zurück in ihren Auslauf. Beim Ein- und Austreiben unterstützen Balk seine beiden Hunde Sammy und Balu.In den ersten Wochen füttert er seine Gänse intensiv mit Sojaschrot, Mais und Weizen. Ende August hat der Landwirt dieses Jahr umgestellt auf Hafer, das mit etwas Öl, Weizen und Mineralfutter angereichert ist. Und dann haben die Gänse noch das saftige Gras der Wiese. Am 21. und 22. Dezember ist ihre Zeit allerdings gekommen. Hofbesitzer Balk schlachtet selbst, und die Familie hilft mit. "Da müssen alle mit anpacken und den Urlaub entsprechend legen, dass das alles klappt."Auf der Weide bleiben die Gänse meistens in der Gruppe. "Ich habe schon das Gefühl, dass sie ein ausgeprägtes Sozialverhalten zeigen und in der Zeit hier am Hof auch Freundschaften schließen", sagt Balk. "Wenn dann eine fehlt, merken die das und werden unruhig." Aus diesem Grund, werden die Gänse getrennt, wenn es ans Schlachten geht. "Zwei Drittel lassen wir raus auf die Wiese, der Rest bleibt im Stall, damit sie nicht mitbekommen, was passiert", erklärt er. Am 23. Dezember ist dann Abholtag - einer der stressigsten Tage im angeschlossenen Hofladen. "Um sieben Uhr in der Früh kommt der erste Kunde und um acht Uhr abends der letzte", sagt Balk. Die Nachfrage ist groß. Selten bleibt eine Gans übrig. "Sicherlich", erzählt Balk, "könnte ich noch 50 Gänse mehr brauchen." Allerdings würden er und seine Familie es nicht schaffen, diese Menge innerhalb von zwei Tagen zu schlachten. Denn die Tiere sollen frisch verkauft werden und nicht tiefgefroren.Natürlich baut Balk in den sechs Monaten, in denen er sich um die Gänse kümmert, eine Bindung zu den Tieren auf. "Vor allem, wenn sie noch so klein und hübsch sind", sagt er. Aber letztlich handelt es sich um Nutztiere. Und: "Dafür sind sie da, dass sie geschlachtet werden."Deshalb lacht Balk auf die Frage, ob bei ihm und seiner Familie der Weihnachtsbraten von den eigenen Gänsen stammt: "Das war eine Scherzfrage, oder?" Selbstverständlich gebe es die eigenen Gänse und keine aus dem Supermarkt. Schon morgens um sieben Uhr schiebt die Bäuerin Elfriede Balk den Braten in die Röhre. Wenn alle Kinder dann mit ihren Partnern zu Besuch sind, kommt traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag die Gans auf den Tisch - mit Knödeln und Blaukraut.