Vermischtes Pleystein

13.06.2017

13.06.2017

Ungewöhnliche Wege geht die Kirchenverwaltung der Expositur Burkhardsrieth. Schweren Herzens fassen die Mitglieder einen weitreichenden Beschluss.

Burkhardsrieth. (fjo) In wenigen Tagen wird der Pfarrhof mittels verschiedener Annoncen zum Verkauf angeboten. Allerdings auf eine besondere Art und Weise. Denn wer Interesse an dem an exponierter Stelle gelegenen Anwesen hat, muss eine Angebotsabgabe direkt an die Kirchenverwaltung richten.Zeit dafür ist genug, denn Abgabeschluss wird erst am 26. August sein. Nach dem einstimmigen Beschluss des Gremiums erfolgte noch in der vergangenen Woche ein entscheidender Schritt: Das Pfarrbüro verließ nach über 80 Jahren das Gebäude und hat nun im ehemaligen Schulhaus ein neues Domizil bezogen.Der Pfarrhof selbst hatte seine Bestimmung 2005 verloren, als Expositus Wolfgang Hastler in den Ruhestand ging. Seit 1963 wohnte er hier, - zunächst bis zu deren Tod mit seiner Mutter, die dem Geistlichen den Haushalt führte. Gebaut wurde der Pfarrhof für Expositus Johann Baptist Heuberger 1935 und 1936, nachdem Burkhardsrieth 1936 zur Expositur erhoben wurde.Eine Veräußerung aus finanziellen Gründen sei zwar nicht erforderlich gewesen, begründet Kirchenpfleger Wolfgang Bauriedl, "aber der weitere Unterhalt und vor allem der Leerstand seit über zehn Jahren ließen diese Entscheidung reifen". Die Verantwortlichen sahen keine anderen Nutzungsmöglichkeiten und es habe auch keine spontanen Anfragen von Ortsansässigen gegeben. Bereits in der vergangenen Zeit beschäftigte sich das Gremium immer wieder mit dem Problem.Der jetzige Schritt erreichte jedoch erst in der jüngsten Sitzung Entscheidungsreife. In all den Jahrzehnten sei der Kirchenverwaltung der Pfarrhof stets am Herzen gelegen. Das zweigeschossige Gebäude mit weit über 100 Quadratmetern Wohnfläche erfuhr zuletzt 1991 eine Renovierung durch den Einbau neuer Fenster. 1996 schlossen sich Maßnahmen zur Wärmedämmung an.Was der neue Besitzer mit dem quadratisch ausgeführten Expositurhaus macht, will die Kirchenverwaltung nicht weiter festlegen. Der Pfarrhof steht weder unter Denkmal-, noch unter Ensembleschutz. Von Interesse für Bewerber könnte vor allem das riesige, 2650 Quadratmeter große Grundstück sein, in dessen Mitte sich das Gebäude befindet. Davon sind zwar 1750 Quadratmeter als landwirtschaftlicher Grund ausgewiesen, aber andererseits eben auch die verbleibenden 900 Quadratmeter als bebaubare Fläche. Schließlich geht von dem Grundstück ein unverbaubarer Blick Richtung Osten direkt zur Silhouette des Ulrichsbergs. Das bedeutet im Umkehrschluss eine freie Sicht auf den Pfarrhof von vielen Stellen des umliegenden Geländes.Um möglichen Bewerbern einen allgemeinen Überblick zu den Grundstücksverhältnissen und dem Zustand des Gebäudes mit einem möglichst geringen Aufwand zu bieten, werden zwei Besichtigungstage angeboten. Am Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 16. Juli, öffnet Kirchenpfleger Bauriedl das Haus jeweils zwischen 13 und 17 Uhr und steht dabei für Fragen zur Verfügung.Nach dem 26. August legen die Mitglieder der Kirchenverwaltung den weiteren Schutz über das Expositurhaus aus der Hand. Wer dann das höchste Gebot abgegeben hat, wird neuer Eigentümer und Hausherr werden.