Wirtschaft Pleystein

22.06.2017

12

0 22.06.201712

Afrika - klingt vielfach noch exotisch, liegt aber unternehmerisch ganz nah. "Der riesige Kontinent birgt Chancen vor allem für den Mittelstand", sagt Ingo Giersemehl. Der Geschäftsführer des Familienbetriebs Kochendörfer saß bei der "G 20-Afrika-Konferenz" in Berlin mit am Tisch.

Wir müssen den Menschen in Afrika selber die Möglichkeit geben, sich Wohlstand zu erarbeiten. Ingo Giersemehl

Wir müssen von unserem Wohlstand etwas zur Selbsthilfe abgeben: Dann bleiben die Menschen auch in ihren Ländern und machen sich nicht auf den Weg nach Europa. Ingo Giersemehl

Berlin/Pleystein. Die zweitägige Konferenz in der vergangenen Woche gilt als zentraler Baustein der deutschen G 20-Präsidentschaft: Mit dem Ziel, endlich private Direktinvestitionen in Afrika in Schwung zu bringen - mit Hilfe staatlicher Bürgschaften.Einer hochkarätig besetzten Panel-Diskussion ("High-Level Investor Roundtable") unter anderem mit sieben Finanzministern afrikanischer Staaten gehörte auch Ingo Giersemehl an: Er leitet seit 15 Jahren die Firma Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen-Maschinenbau e. K. im Städtchen Pleystein (östlicher Landkreis Neustadt/WN). In einer Marktnische nimmt sich der Turbinenbauer mit seinen mehr als 50 Beschäftigten international der Errichtung von (Klein-)Wasserkraftwerken sowie deren Leistungssteigerung an. Mit dem Unternehmen F.EE aus Neunburg vorm Wald baut Kochendörfer über die gemeinsame Firma Kochendörfer & F.EE Hydropower Wasserkraftwerke im ostafrikanischen Ruanda (wir berichteten).Ingo Giersemehl: Weil hier enormes Potenzial für Wirtschaftswachstum besteht. In Deutschland wäre genügend Kapital für Investitionen in Afrika vorhanden. Es braucht für diesen Schritt allerdings Garantien des Bunds zur Absicherung der politischen Risiken. Wegen der Wachstumschancen ist Afrika vor allem für mittelständische Unternehmen interessant, die schnell und flexibel sind.Ja. Wir müssen den Menschen in Afrika selber die Möglichkeit geben, sich Wohlstand zu erarbeiten. Das funktioniert nur, wenn wir wegkommen von Bettelei und gängiger Entwicklungshilfe. Wir brauchen - symbolisch gesprochen - für Afrika nicht Leute, die über Power-Point-Präsentationen vom Mauern erzählen, sondern Mauerer. Gottlob ist der sogenannte "Merkel-Plan" für Afrika im Wirtschafts-, nicht im Entwicklungsministerium angesiedelt.Weil in den Familienbetrieben Unternehmergeist herrscht. So etwas wollen und schätzen die Afrikaner. Wir müssen damit aufhören, den Afrikanern alles zu schenken. Wir müssen von unserem Wohlstand etwas zur Selbsthilfe abgeben: Dann bleiben die Menschen auch in ihren Ländern und machen sich nicht auf den Weg nach Europa.Es nützt nichts, wenn die Deutschen alles zusammenkaufen. Über ein Joint Venture bauen wir gerade ein neues Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 1,8 Megawatt: Ein Millionenprojekt, ausschließlich über privates Eigenkapital finanziert. Ich bin der Überzeugung, dass die Zeit für Investitionen in Afrika noch niemals besser war als jetzt.