Feuerwehrleute zur Schulung in Böblingen

Freizeit Plößberg

21.01.2018

Aktive der Wehren aus Floß, Wildenau und Plößberg machen sich frühmorgens auf den Weg nach Baden Württemberg. Die Gruppe trainiert dort Erfahrungen mit Feuer und verschiedenen Brand-Phänomenen.

Die Aktiven der Feuerwehr besuchtn zur realitätsnahen Heißausbildung für Atemschutzträger seit Jahren die Firma Erha-Tec in Böblingen. "Es gibt nichts schlimmeres, als dass die Einsatzkräfte im Einsatz das erste Mal Feuer sehen und vorher nur theoretisch üben", meint Maximilian Haas. Der stellvertretende Kommandant der Plößberger Wehr ist Ausbilder bei der Firma.Im ersten der vier Durchgänge wurde den Teilnehmern die Brandentwicklung detaillilert aufgezeigt - vom Entstehungsbrand bis hin zur Raumdurchzündung. Im zweiten und dritten Durchgang demonstrierten die Ausbilder den Teilnehmern die Entstehung und Wirkung einer Rauchgasdurchzündung und wie man diese durch gezielte Kühlung der Rauchgase mit dem Hohlstrahlrohr effektiv verhindert. Dabei konnten die Teilnehmer deutlich die extreme Hitze und somit die Grenzen ihrer Schutzkleidung erkennen. Das Kühlen der Gase in einem geschlossenen Raum ist ein Zusammenspiel aus Wissen, Erfahrung und gekonntem Umgang mit dem Strahlrohr, um die Entstehung von Wasserdampf und von Wasserschäden zu vermeiden. Das vorher abgehaltene Strahlrohrtraining konnte hierbei erfolgreich angewendet werden. Beim letzten Durchgang wurde truppweise ein Innenangriff durchgeführt. Beginnend mit der Türöffnungsprozedur über das richtige Vorgehen in verrauchten und stark erhitzten Räumen, endete der Durchgang schließlich mit der erfolgreichen Brandbekämpfung. Laut der Meinung der Plößberger Kommandanten und des Atemschutzgerätewartes ist solch eine Ausbildung unumgänglich, um die Atemschutzgeräteträger auf alle Eventualitäten vorzubereiten und ein sicheres Vorgehen im Realeinsatz zu gewährleisten.