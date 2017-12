"Earth Song" und Elton John

Kultur Plößberg

05.12.2017

Von der "staaden Zeit" spricht der Volksmund häufig, wenn es um die Adventszeit geht. Nicht leise, aber besinnlich und musikalisch hochwertig stimmten die Bärnauer Grenzlandbuam und -moidla die Zuhörer in den Kirchen in Bärnau, Schwarzenbach und Plößberg am ersten Adventswochenende auf die vorweihnachtliche Zeit ein. So überzeugten in der voll besetzten Kirche St. Georg in Plößberg die 60 Musiker mit ihrem Dirigenten Günther Freundl durch ihr Können, während es draußen stürmte und schneite.

Zu Beginn stellten die Jungmusiker unter der Leitung von Stefan Zwerenz ihren Übungsfleiß unter Beweis. Unterstützt von einigen Erfahrenen spielten sie routiniert und hervorragend. Im Anschluss daran ließ die komplette Kapelle aufhorchen. Mit typischen Weihnachtsliedern wie "Fröhliche Weihnacht" oder "Süßer die Glocken nie klingen", aber auch mit Pop-Balladen wie dem "Earth Song" von Michael Jackson oder "Candle in the Wind" von Elton John verzauberte die Bärnauer Stadt- und Jugendblaskapelle ihre Zuhörer.