Politik Plößberg

17.09.2017

17.09.2017

Der Marktrat macht sich die Entscheidung über die Ertüchtigung der Kläranlage nicht leicht. Nach intensiver Prüfung der möglichen Varianten stimmt das Gremium einstimmig für einen Neubau. Damit sind aber noch längst nicht alle Fragen beantwortet.

Auch Gerüche ein Thema

Bürgertermin geplant

Die Entscheidung ist gefallen: In der Marktratssitzung beschlossen die Kommunalpolitiker einstimmig, die Kläranlage Plößberg neu zu bauen, statt ständig nachzubessern. Die Investitionskosten stehen noch nicht genau fest, aber Bürgermeister Lothar Müller rechnet mit einer Summe zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro (ohne Neubau des Regenüberlaufbeckens).Das Gremium entschied sich für eine kompakte, bedienungsfreundliche Bauweise und damit für einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb. Wichtig war den Räten auch eine lange Restnutzungsdauer der Kläranlage, eine hohe Energieeffizienz sowie eine weitgehende Beseitigung der Geruchsemmissionen.Es dürfe nicht sein, dass alle paar Jahre neues Geld in die Hand genommen werden müsse, um das nächste marode Bauteil auf der Kläranlage instand zu setzen. Das Geld der Bürger müsse an der richtigen Stelle investiert werden, argumentierten die Markträte. Unter Berücksichtigung dieser Punkte hat sich aus den vielen errechneten und geprüften Varianten ein Neubau der Kläranlage als die wirtschaftlichste Variante ergeben.Diplom-Ingenieur Thilo Brunner, Abteilungsleiter für Kläranlagenplanung beim Ingenieurbüro Miller aus Nürnberg, gab den Kommunalpolitikern vor der Entscheidung umfassende Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten an die Hand. Weitere Varianten, welche sehr intensiv geprüft und berechnet worden sind, waren unter anderem eine Sanierung der notwendigsten Anlagenteile unter Beibehaltung der bestehenden Schlammbehandlung und der mobilen Schlammentwässerung über Dienstleistungsbetriebe sowie eine Sanierung der Kläranlage und Einbau einer stationären Schlammentwässerung, aber ebenfalls unter Weiternutzung der vorhandenen Becken.Die Berechnung beider Sanierungsvarianten hat ergeben, dass sie, bezogen auf die Lebensdauer der Kläranlage, deutlich teurer als ein Neubau würden, weil die Effektivität des Betriebs, die Energieeinsparung und so weiter nicht wie bei einem Neubau umgesetzt werden könnten. Zudem habe der Neubau die wesentlichen Vorteile, dass die Geruchsemissionen deutlich geringer würden und während der Bauzeit keine teuren Provisorien errichtet werden müssten, um die Abwasserreinigung durchgehend zu gewährleisten.Einzig über die Reparatur des Regenüberlaufbeckens ist noch nicht endgültig entschieden. Hier sind noch weitere Berechnungen und Prüfungen notwendig. Sollte auch hier ein Neubau notwendig werden, werden sich die Investitionskosten noch erhöhen. Aber auch hier will der Marktgemeinderat nach eigenen Angaben die wirtschaftlichste Lösung umsetzen.Noch heuer will die Marktgemeinde die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke und Gebäude über die Geschossflächen und Grundstücksflächen informieren, welche in den Unterlagen der Gemeinde hinterlegt sind. Nachdem diese Flächen später eine wesentliche Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Beiträge bilden werden, wird um Mitteilung von Änderungen (z. B. Ausbau von Dachgeschossen) gebeten. Die Kommune weist die Bürger darauf hin, dass für diese Änderungen ohnehin eine dauernde Mitteilungspflicht bestehe. Ein Unterlassen könne mit Bußgeld belegt werden.Erst nach dem Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse, welche die Gemeinde für April 2018 erwarten, könnten Berechnungen angestellt werden um zu ermitteln, mit welchen Beträgen die Bürger zu rechnen haben. Dann soll auch eine Bürgerversammlung, nur zu diesem Thema, abgehalten werden. Von der Beitragszahlung betroffen sein werden Anwesen, welche an die Kläranlage Plößberg angeschlossen sind. Nicht beteiligt werden demnach Anwesen, welche durch die Entwässerungsanlagen Liebenstein oder Wildenau entsorgt werden oder eigene Kleinkläranlagen betreiben.