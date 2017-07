Sport Plößberg

20.07.2017

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Jahr 2015 landete der SV Plößberg in der Kreisliga Weiden Nord in den vergangenen beiden Jahren auf den Plätzen zwei (in der Relegation an TuS Kastl gescheitert) und drei. Auch in der kommenden Saison will die Mannschaft von Trainer Harald Walbert im oberen Tabellendrittel mitspielen. Das Auftaktmatch steigt am Samstag, 29. Juli, beim SV Neusorg.

Neu beim SVP sind Torhüter Jonas Franz vom SV Schönkirch, Philipp Frank und Fabian Nasser (beide SV Floß) sowie die eigenen Nachwuchsspieler Nico Haid, Michael Röckl und David Lang. Als Abgänge sind Alexander und Michael Benner (beide SpVgg Windischeschenbach), Patrick Trautner (DJK Neuhaus), Florian Prantzke (FC Dießfurt) und Christian Trißl (SV Wildenau) zu beklagen.Die Testspielergebnisse: 6:1 beim SV Waldau, beim Turnier des ATSV Tirschenreuth 0:1 gegen FC Tirschenreuth und 3:1 gegen TSV Bärnau, 5:2 beim SV Griesbach und 3:3 gegen SV Mitterteich II. Die Generalprobe steigt am Samstag, 22. Juli, beim Süd-Kreisligisten SC Luhe-Wildenau.